Per il 2024, i buoni propositi di Bimbo Tu sono tanti. Tra questi, "coinvolgere maggiormente gli adolescenti – spiega il presidente Arcidiacono –. Siamo vicini ai casi più complessi, quelli che devono essere ricoverati in reparto, ma vogliamo diventare un punto di riferimento anche per tutti coloro che soffrono, che non si sentono rappresentati, che patiscono la solitudine, fuori dagli ospedali. I ragazzi stanno soffrendo enormemente e li stiamo emarginando, noi adulti. La società – prosegue Arcidiacono (nella foto) – depaupera sempre più il valore della persona: il mondo della scuola e del lavoro sono volti solo alla performance, al risultato, all’estetica mentre i ragazzi sentono di non trovare spazio per validare i loro sentimenti, per esprimere senza paura ciò che hanno dentro".

Le recenti decisioni in ambito governativo fanno riflettere. "I recenti tagli al bonus psicologi e al Fondo Nazionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) sono la goccia che fa traboccare il vaso – conclude Arcidiacono –. Vogliamo stare al fianco di questi ragazzi, non voltargli le spalle. Vogliamo dirgli con forza che valgono e che non sono soli, aiutarli a trovare il loro posto nel mondo, senza sentirsi sempre fuori luogo. Che il futuro è incerto per tutti ma che se si vuole davvero qualcosa, con forza, e si lavora con il cuore in mano, con empatia e determinazione, la vita può essere davvero, davvero più bella. Vogliamo trasmettere loro il coraggio di fare rete e chiedere aiuto".