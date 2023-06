Condominio solidale: ecco dettagli e vantaggi del progetto "anti crisi"

Condominio solidale, importante sempre, fondamentale in questo momento di crisi trasversale che rischia di mandare in frantumi anche il vivere sociale. Un esempio, intelligente ma - è quello che conta di più - concreto, viene dal progetto di Confabitare Condominio solidale. Valido sempre, obbligatorio in un’epoca che mette in crisi il vivere quotidiano. È articolato. Ne parliamo con il Presidente Alberto Zanni, presidente nazionale Confabitare. «Proprio così, il nostro è un progetto articolato che definirei “anticrisi”. Partiamo dalla badante, con un’innovazione dettata dalla realtà di oggi: la badante di condominio. La formula è semplice: una sola badante all’interno di un condominio, che suddivide le ore di lavoro tra più famiglie, parcellizzando il contratto domestico di colf e badante in quote. L’idea è nata proprio per voler dare a più famiglie una soluzione semplice, facilmente attuabile, e soprattutto economicamente conveniente, considerando il condominio, non solo come il luogo in cui si vive, ma anche come luogo di comunione in cui condividere bisogni e soluzioni. Confabitare ha lanciato questa iniziativa, l’ha testata e sperimentata su Bologna in 54 condomini, proponendo poi il modello organizzativo anche in altre città italiane. La nostra associazione si occupa del reperimento delle badanti, del loro coordinamento, oltre che delle pratiche relative all’assunzione e alla preparazione delle loro buste paga. Ogni anziano paga le ore della badante pro quota, per cui, a fine di mese, il costo è pari a circa 200/250 euro contro gli 800/1.000 di un impegno a tempo pieno. L’intera giornata lavorativa della badante è fatta da tanti part-time quanti sono gli anziani per cui lavora. Questa soluzione permette all’anziano di utilizzare la badante - sempre reperibile - per il tempo di cui ha realmente bisogno, e consente altresì alla badante di ottimizzare il proprio lavoro non perdendo tempo in spostamenti da una parte all’altra della città, svolgendo anche le stesse mansioni per più persone contemporaneamente come fare la spesa o altre commissioni». Presidente, avete messo a punto un progetto che vede, a braccetto, condominio e spesa. In cosa consiste? «Confabitare, dal 2012, ha avviato un progetto di acquisto collettivo per i residenti. A turno, un paio di volte la settimana, alcuni volontari del palazzo o un incaricato dell’associazione, vanno ai Mercati Generali ad acquistare grossi quantitativi di frutta e verdura su ordinazione dei condomini. Comprando all’ingrosso, i costi della spesa si riducono fino al 50%. L’idea del gruppo d’acquisto non è nuova: ma ora l’abbiamo portata nei condomini. Due punti di forza del progetto: il risparmio sulla spesa e il contatto sociale che si crea tra gli abitanti del palazzo». E poi c’è il progetto “Io condivido il condominio”. «Intende incoraggiare l'assistenza reciproca e la convivenza civile tra condòmini, attraverso la realizzazione e la condivisione di spazi comuni non tradizionali quali lavanderia-asciugatura, stireria, area destinata al lavaggio-auto, orto condominiale e tanto altro. Il condominio condiviso - fra l’altro riduce la domanda di mobilità -, quindi, è un modo di abitare che vuole dare risposte concrete ed efficaci alle esigenze di fabbricati che diventano sempre più multi-culturali e multi-generazionali con un nuovo uso degli spazi e dei tempi, e incoraggia la creazione di una rete di welfare locale e attiva, basata sul coinvolgimento diretto dei residenti nello stabile. L'obiettivo è di arrivare, tutti insieme, a intraprendere azioni positive e virtuose come, ad esempio, la condivisione delle ex portinerie per farne luoghi di aggregazione d’interessi condivisi: biblioteche, sale giochi, sedi di gruppi di acquisto o banche del tempo che forniscano agli stessi condòmini servizi di baby sitting, pulizie e assistenza anziani». Tutti i condomini, con la vostra iniziativa, tornano a parlarsi e ad aiutarsi. «Proprio così, è l'intero stabile a trarne beneficio: attraverso semplici azioni condivise e buone pratiche quotidiane, si può aiutare l'ambiente, mantenere l'igiene e il decoro urbano, stimolare il rispetto e l'aiuto reciproco e ottenere sensibili risparmi sulle spese di gestione. Un’idea che piace: da un’indagine di Confabitare a Milano emerge che quasi l'80% degli intervistati sarebbe disposto a metterla in pratica nel proprio stabile».