Confabitare a Jesolo per le locazioni brevi, l'intervento del Presidente Alberto Zanni

Lo scorso 20 aprile si è svolto a Jesolo il convegno organizzato da AIR-Italia e F.I.M.A.A., con il patrocinio del Comune di Jesolo “Le locazioni brevi – Quello che c'è da sapere per una corretta gestione”. Il numero e la qualità dei relatori hanno accompagnato la nutrita platea per l'intero pomeriggio di informazione al Congress Center Kursaal di Jesolo, tra le principali città italiane per il turismo balneare; si sono susseguiti, negli interventi, i rappresentanti dell'amministrazione locale, i Presidenti delle associazioni organizzatrici, esperti di fiscalità in materia turistica e il nostro Presidente. Il fitto programma ha preso il via alle 14.30 con l'introduzione ai lavori del Presidente del Collegio di Venezia di AIR-Italia Roberto Loschi, che ha ceduto la parola per i saluti al Sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, che ha sottolineato l'importanza dell'argomento e la necessità di stretta collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel settore e la pubblica amministrazione. L'amministrazione, garantendo il patrocinio all'evento, ha voluto ribadire la disponibilità a una costante interazione con gli albergatori, gli agenti immobiliari che gestiscono la locazione turistica e le associazioni dei proprietari immobiliari che sono parte fondamentale. A seguire, ha preso la parola il Dottor Luca Zanotto, Vicesindaco della città con delega alla programmazione finanziaria, che ha illustrato i numeri relativi ai flussi turistici e alla relativa tassazione. A seguire sono intervenuti il Dottor Alessandro Cattelan dell'area fiscale di FIMAA e il Professor Antonio Viotto, docente di diritto tributario presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Entrambi, da diversi punti di vista, hanno fornito importanti chiarimenti sulla tassazione delle locazioni turistiche e accorgimenti sulla corretta gestione delle pratiche. Il responsabile formazione di AIR-Italia, Massimo Michielan, ha dato indispensabili nozioni operative sugli adempimenti che gli operatori hanno l'obbligo di effettuare per una corretta gestione, evidenziando le differenze di interpretazione normativa tra le varie città. È intervenuto il Presidente Nazionale di Confabitare Alberto Zanni, accompagnato dai rappresentanti delle sedi di Padova e Treviso, che ha sottolineato l'importanza del settore per l'economia nazionale e ribadendo la necessità di semplificare e uniformare l'applicazione delle norme; ha poi introdotto l'importante argomento delle future scadenze legate alle norme europee sull'efficientamento energetico degli immobili. In chiusura dei lavori, hanno preso la parola il Presidente Nazionale di AIR-Italia Moreno Marangoni, che è puntualmente entrato nel merito della direttiva europea sulle case green, fornendo un chiaro punto di lettura sulle prime indicazioni che andranno a regime dal 2030 al 2033. Il Presidente del Collegio di Venezia-Rovigo di FIMAA, Alessandro Simonetto, ha chiuso i lavori auspicando futura stretta collaborazione tra le due associazioni organizzatrici, ringraziando i relatori e il pubblico intervenuto. Fabio Zampieri Vicepresidente Confabitare Padova