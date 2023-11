Confagricoltura: "Penalizzati dalla Pac. Sovranità alimentare soltanto a parole"

La Confagricoltura delle Marche sottolinea come a condizionare l’andamento del settore agricolo nel corso del 2023 sia stato soprattutto il cambiamento climatico. "L’aspetto forse più problematico sono state le abbondantissime precipitazioni primaverili, che hanno spesso intaccato le rese e la qualità del prodotto raccolto, non solo per quanto riguarda il grano, ma anche per il fieno, la colza e i piselli freschi – dice Alessandro Alessandrini, direttore regionale di Confagricoltura –. Anche la vite ha subìto dei gravissimi danni, con fortissimi attacchi fungini, in particolare modo della peronospora. A tutto questo va aggiunto che i terreni agricoli sono usciti praticamente devastati dalle coltivazioni precedenti a causa delle forti piogge (aumento delle infestanti, compattamento del suolo maggiore durante le operazioni di raccolta, careggiate più profonde) e questo comporta, oggi, lavorazioni più impegnative e costose per preparare le nuove semine".

Qual è il bilancio della produzione di grano duro?

"Veniamo da una campagna che è stata abbastanza altalenante sul piano della produzione e della qualità. Quello che al momento non è purtroppo soddisfacente per gli agricoltori è il prezzo del grano duro. Nonostante ciò, resta la coltura regina del nostro territorio ed è su questa che anche le istituzioni dovrebbero realmente investire. Al netto delle ben note difficoltà, le Marche continuano ad essere la terza regione in termini di produzione e sarebbe dunque giusto premiare quegli agricoltori che continuano a produrre frumento non soltanto di qualità, ma anche in quantità".

Come è andata, invece, la stagione per il girasole?

"Le abbondanti raccolte che le previsioni iniziali avrebbero fatto immaginare sono in parte state ridimensionate da quei brevi, ma intensi, periodi di siccità estiva, che si sono alternati alle frequenti piogge, soprattutto per le semine fatte in primavera. Più soddisfacenti, invece, le produzioni ottenute dal girasole di secondo raccolto. Globalmente, in termini qualitativi e quantitativi l’annata è stata sicuramente migliore della precedente. Quello che preoccupa, però, è anche qui il prezzo, decisamente ridimensionato".

Insieme alle associazioni dei viticoltori state chiedendo maggiori strumenti per la viticoltura alla Regione Marche.

"La nostra regione ha delle grandi potenzialità in questo settore e imprenditori di vera eccellenza. Il recente riconoscimento a Umani Ronchi come cantina dell’anno da parte della guida del Gambero Rosso ne è un esempio. Quello che spesso ci penalizza, invece, è la difficoltà nel promuovere e valorizzare in maniera realmente efficace il nostro settore vitivinicolo. La querelle sorta al ministero dell’agricoltura circa il divieto di utilizzo del termine Montepulciano per i vini prodotti al di fuori del territorio dell’Abruzzo ne è un esempio lampante".

Può tracciare un bilancio dell’andamento complessivo del settore primario nel 2023?

"Al netto del clima e delle oscillazioni di mercato, l’aspetto principale che ha contraddistinto l’annata in corso è l’avvio della nuova Pac (politica agricola comune). Si tratta di una programmazione che, per quanto ci riguarda, è estremamente contraddittoria, miope e penalizzante per il nostro Paese. Per assecondare un certo ambientalismo ideologizzato e di facciata, si è voluto che l’agricoltore abbandonasse il suo ruolo di produttore di materie prime e di derrate alimentari, sacrificando soprattutto le aziende più grandi e strutturate. Sono queste, però, le imprese che creano lavoro, fanno girare l’economia e soprattutto sfamano la popolazione, mentre la nuova Pac alimenta la tentazione di seminare semplicemente per ottenere il contributo, e non per produrre. L’agricoltura non può focalizzarsi soltanto su set-aside o su colture mellifere a perdere, ma dovrebbe tendere a quella sovranità alimentare che va così di moda, purtroppo spesso più a parole che nei fatti".