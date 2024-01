Consorzio Innova cresce ancora: "Oltre 780 aziende associate. Il fatturato vola a 260 milioni"

Consorzio Innova cresce, si sviluppa e si rafforza, raccogliendo nella casa del gruppo innumerevoli aziende di diversa dimensione, pronte a fornire servizi al campo cittadino, al fine di rendere Bologna la città del futuro.

Gianluca Muratori, direttore generale del Consorzio, come avete vissuto l’anno 2023?

"Il 2023 per il Consorzio è stato un anno molto importante, che ha riconfermato e ha fatto ulteriormente crescere quelli che sono i dati fondamentali delle nostre attività. Sono cresciute le imprese: contiamo circa 780 aziende associate, di cui i due terzi sono imprese di artigiani, quindi molto legate al territorio. Abbiamo acquisito commesse grazie al Pnrr in tutto il Paese, che hanno concesso al gruppo di chiudere il periodo annuale indicativamente con circa 260 milioni di euro di fatturato, con un portafoglio di quasi 1.500 miliardi di euro".

Si tratta di numeri importanti. "Sono ottimi risultati e crescite importanti, sicuramente dovute anche a questo periodo particolare per il nostro Paese. Il 2024 sarà un anno in cui ci sarà molto da fare, e speriamo di poter continuare a crescere, sia come numero di imprese associate sia sulle acquisizioni di lavoro. Operiamo in tutti i settori, dall’edilizia alle manutenzioni, quindi ricoprendo una pluralità di servizi: in questo momento non vogliamo perdere nessuna occasione".

Che ruolo ha ricoperto il Consorzio per le aziende?

"Nelle attività complicate e complesse, il Consorzio è il coordinatore di tutta una serie di piccole e medie imprese, che normalmente operano sul territorio. Funge da coordinatore delle attività e dei servizi che un’impresa singola non sarebbe in grado di realizzare nella forma: il Consorzio è attrezzato a farlo. Nella gestione dei fiumi, per esempio, abbiamo cinque tecnici specializzati che lavorano per tutte le imprese e svolgono un’attività di monitoraggio e di controllo, di grande supporto per chi deve eseguire il lavoro e per la Regione, che è il nostro committente in questo caso".

Vi occuperete anche dei territori alluvionati?

"Abbiamo in corso con la Regione un’attività di global service, legata ai fiumi della provincia di Bologna. Questo rapporto ha la durata di quattro anni, che vede impegnata la nostra divisione ‘Innova Gestione Fiumi’. Si occupa, quindi, del presidio dei livelli di guardia dei letti dei fiumi e, più in generale, di tutte le attività fluviali, dalla manutenzione del verde a quella delle strade che portano a operare nelle vicinanze dei corsi d’acqua. Un’attività che impegna più di 36 imprese associate, che hanno le attrezzature e le specializzazioni adeguate per poter svolgere questo lavoro. Dopo l’alluvione di maggio, è un’azione indispensabile, ma le problematiche rispetto ai livelli dei fiumi si dovranno risolvere con le casse di espansione: con questi cambi meteorologici improvvisi, bisogna attrezzarsi per emergenze più estreme, come quelle avvenute a maggio, cercando di completare le casse di espansione nel bacino fluviale bolognese".

Con il vostro lavoro, restitute qualcosa alla città.

"Il lavoro del Consorzio è quello di poter riuscire a fare lavorare le imprese di un determinato territorio in maniera organizzata. La ricaduta è molto positiva, quindi, sulle opportunità di crescita sia delle imprese sia del tasso di occupazione del territorio. Siamo strategici in questa dinamica. Le strutture consortili sono conosciute nelle nostre regioni, ma lo sono meno in comunità dove l’individualità degli imprenditori è più forte, e restituisce al territorio le commesse in subappalti. Non portano la nostra stessa possibilità di crescita alle imprese".

Insomma, ancora una volta, il gioco di squadra e la collaborazione sembra essere il punto di forza del nostro territorio. Un territorio che, nel 2024, sarà impegnato nell’importante sfida della ricostruzione.