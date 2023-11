Contributi a fondo perduto per chi innova

"A partire dal 15 novembre le aziende agricole potranno presentare domanda, sul portale di Ismea, per ottenere contributi a fondo perduto per sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti". Così Giorgio Maria Bergesio, Lega, vicepresidente Commissione Attività Produttive del Senato, commenta l’avvio del nuovo bando di Ismea. La dotazione finanziaria per l’anno 2023 è di 75 milioni di cui 10 milioni per le Pmi con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di maggio 2023. "Il bando è un’ottima opportunità per le imprese Pmi Agricole, Pmi della Pesca e Pmi Agromeccaniche attive da almeno due anni che attraverso la combinazione fra fondo perduto e garanzie possono acquistare macchine, strumenti e attrezzature per l’agricoltura, macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia, macchine per la zootecnia, trattrici agricole e investimenti per la pesca e l’acquacoltura", conclude Bergesio.