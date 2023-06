Cosa cambia per i soggetti fragili proprietari di immobili

Sino al 28 febbraio 2023, il proprietario di un immobile (o di altro diritto reale sul medesimo spettante) che fosse un minore o un soggetto beneficiario di misure di protezione (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), doveva rivolgersi, in via preventiva ed obbligatoria, al competente Giudice Tutelare per ottenere l’autorizzazione a disporre di quell’immobile (ad esempio, in caso di vendita, permuta …). Stessa cosa accadeva nell’ipotesi di atti aventi ad oggetto beni ereditari, nei quali fosse coinvolto un soggetto fragile, quali ad esempio atti di accettazione o di rinuncia all’eredità. Dal 28 febbraio 2023, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), lo scenario è profondamente mutato. La suddetta Riforma ha, infatti, innovato la materia di tutti quegli atti definiti dal Codice Civile di “straordinaria amministrazione”, introducendo il c.d. doppio binario. È stata così disciplinata la possibilità (e, si sottolinea, non l’obbligo) di rivolgersi al Giudice Tutelare competente per materia e per territorio oppure, in alternativa, al Notaio per il rilascio dell’autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione. Il Notaio incaricato avrà così il duplice compito sia di “autorizzare” che di “stipulare l’atto”. Al Notaio dovrà essere presentata una richiesta scritta, con analogo contenuto di quella che si sarebbe stata presentata al Giudice Tutelare. Inoltre, per il caso in cui debba essere riscosso un corrispettivo, il Notaio dovrà determinare “le cautele necessarie per il reimpiego”. Il Notaio dovrà, infine, comunicare il proprio provvedimento autorizzativo alla Cancelleria del Giudice Tutelare competente per l’omologo provvedimento giudiziale e al Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale. L’autorizzazione notarile diventa efficace solo dopo che siano decorsi venti giorni dalla suddetta comunicazione, senza che sia stato proposto reclamo. Avv. Nadia Crea Consulente legale di Confabitare