Cottura più veloce e nuovi formati. La pasta ha riscritto le sue regole. Ma a decidere sono i consumatori

Consapevoli, informati ed esigenti: pronti a dettare legge nel mercato della pasta con regole che riguardano cotture più veloci, formati variegati e packaging sostenibili. Nell’ultimo decennio è avvenuta una rivoluzione da parte dei consumatori, che cercano un prodotto che rispetti l’ambiente e risponda alle esigenze di chi ha meno tempo per stare ai fornelli. Tutto dipenderà dal formato, dove si potrà scegliere dalla cottura di 18 minuti a quella di 1 minuto. A tracciare la fotografia sono i pastai di Unione Italiana Food che, in occasione del World Pasta Day, hanno indagato sul futuro di questo prodotto. La pasta è stata protagonista di una grande trasformazione, ha saputo rinnovarsi e adattarsi a stili di vita differenti con nuove tipologie (dall’integrale alle paste speciali e a quelle senza glutine) e formati, pur rimanendo uguale a sé stessa. In base a un’analisi Coldiretti su dati Ismea è anche corsa al prodotto Made in Italy, che utilizza solo grano nazionale, con gli acquisti che sono cresciuti del 13% nel primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: oggi 4 pacchi di pasta su 10 venduti in Italia utilizzano esclusivamente grano duro coltivato sul territorio nazionale. Un record storico a distanza di poco più di 10 anni dell’arrivo sugli scaffali della prima pasta tutta italiana.

Guardando al futuro, secondo i pastai di Unione Italiana Food, emerge un’apertura al cambiamento. Il 59% prevede l’introduzione di nuove tipologie di pasta, con farine o ingredienti alternativi, mentre il 52,6% auspica confezioni più ecologiche. Il 35,4% si aspetta l’arrivo di nuovi formati. Sorprendentemente, il 79,5% degli italiani è disposto a consumare pasta in momenti meno tradizionali, come colazione o merenda, con la condizione che mantenga elevati standard di qualità e sapore (48,1%).

Le aspettative riflettono un crescente interesse per la sostenibilità, l’innovazione e il benessere fisico. Alessandro Circiello, portavoce della Federazione Italiana Cuochi, raccoglie sul campo quello che i consumatori cercano: "A trovare sempre più spazio sono le farine integrali e grezze – spiega all’Ansa – confermando un’attenzione crescente alla nutraceutica. Occhio alla cottura: al dente è ormai un must anche all’estero. E alla pasta risottata, che deve avere il tempo di rilasciare gli amidi prima di essere mantecata". Sul fronte formati, secondo Circiello, "lo spaghetto è lo spaghetto. Bene la pasta all’uovo, sia fresca che secca".