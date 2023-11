Creditpartner in campo: "Assicurazioni sui crediti. Così proteggiamo le aziende del territorio"

Creditpartner è un’importante realtà italiana in grado di unire le professionalità più qualificate del settore assicurativo con l’obiettivo di fornire un servizio efficace ed efficiente nella tutela dei crediti commerciali e del credit management tramite un patto forte fra collaboratori. Lo stesso concetto è rivolto ai clienti, i quali diventano veri e propri partner nella tutela dei diritti commerciali, creando valore per l’assicurato e l’assicuratore. "Creditpartner ha esercitato il proprio ruolo di facilitatore delle attività commerciali delle aziende sia in Italia che all’estero, fornendo ai propri assicurati indicazioni preventive sulla capacità dei clienti ai quali accordare dilazioni del pagamento delle forniture – spiega l’agente generale Mario Boccaccini ripercorrendo come si è sviluppato Creditpartner nel corso del 2023 –. Ottenere poi dalla Coface dei fidi sui clienti entro i quali le dilazioni sono coperte da un’assicurazione che copre il rischio di mancato pagamento consente alle aziende di proteggere le proprie attività commerciali, evitando che l’insolvenza dei propri clienti si traduca in perdite importanti, con conseguenze finanziarie e patrimoniali. Nel 2023 questa attività di Coface ha registrato un aumento degli impagati e dello scivolamento degli stessi in insolvenze dei clienti che sono state gestite da Coface con l’indennizzo delle perdite e la gestione dei recuperi. Questa attività è cresciuta, con la denuncia di morosità dei clienti che è aumentata rispetto agli ultimi due anni e continua su questa tendenza anche verso la fine di quest’anno".

Quali servizi offrite?

"I servizi di assicurazione dei crediti commerciali godono di tutte le evoluzioni dei sistemi predittivi e di monitoraggio della clientela che sviluppa costantemente Coface con sistemi informatici continuamente aggiornati ed un database mondiale, in cui tutte le transazioni commerciali tra aziende alimentano la conoscenza dei comportamenti reali ed integrano l’aggiornamento continuo dei dati economici e finanziari ottenuti da field analyst che visitano le imprese e raccolgono informazioni dal territorio. Le informazioni commerciali possono essere rilasciate ad aziende anche su clienti non assicurati o sui quali non sono ancora accordate dilazioni. Questo servizio si distingue da quelle rilasciate da altri operatori, poiché sono integrate da quelle riscontrate nei comportamenti commerciali dei clienti, direttamente verificati. Esistono prodotti di business information capaci di creare un supporto informatico predittivo e di monitoraggio che aiuta costantemente il credit management aziendale ad assumere le proprie decisioni con sempre più affidabile ed immediata cognizione di causa".

Nel corso del 2024 come si svilupperà Creditpartner?

"Coface nel 2024 continuera a crescere e la Creditpartner è una delle piu importanti agenzie del gruppo, a sua volta Creditpartner sta investendo in tutti i nuovi supporti commerciali e gestionali, offrendo performance sempre migliori e veloci. Un investimento importante viene fatto sulle risorse umane. Tre giovani risorse sono entrate nel corso del 2023 ed altre sono state contattate e seguono un percorso formativo. Un nuovo amministratore di alta scolarità e con esperienza in una importante multinazionale che gestisce la certificazione delle imprese ha affrontato e superato un percorso formativo e abilitativo, ed è uno dei piu giovani agenti nominati dalla Coface".

La sostenibilità continua ad essere un fattore importante di sviluppo?

"La linea di sostenibilità guida sempre più diffusamente il comportamento delle aziende e la Coface, con la sua gestione dei servizi e con la sua organizzazione, favorisce e sostiene questo comportamento. Esiste un valore etico nell’assicurare i crediti commerciali, poiché tutte le insolvenze non si limitano a creare un danno all’impresa che non incassa i suoi crediti, ma potenzialmente anche a tutte le aziende che hanno relazioni con l’ impresa che non è stata pagata e a tutta la filiera che concorre alle relazioni produttive e commerciali. Minaccia il sistema di credibilità e fiducia nelle relazioni commerciali. Può creare danni occupazionali. Crea problemi alle banche ed alle altre attività finanziarie".

A conferma del ruolo di sostegno al territorio Creditpartner è stata quest’anno partner del Premio Guidarello al giornalismo dedicato all’alluvione dell’Emilia Romagna.

"Quest’ anno siamo intervenuti sia in Romagna per l’alluvione che per altre precedenti emergenze. Sosteniamo il vivaio della pallavolo ed altre attivita sportive. Sosteniamo la cultura e siamo orgogliosi di essere partner del Premio Guidarello che quest’anno è stato dedicato agli alluvionati romagnoli, dimostrando il cuore dell’imprenditoria romagnola".