Cybersicurezza: Itway affronta le sfide della direttiva Nis 2

"C’è ancora molta strada da fare sul fronte della sicurezza degli enti e delle imprese specie alla luce dei nuovi adempimenti imposti dalla direttiva Nis 2 che rappresenta un aggiornamento cruciale nella legislazione dell’Unione Europea per la sicurezza delle reti e delle informazioni". Andrea Farina - fondatore e presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Itway, l’azienda ravennate specializzata in cybersicurezza, trasformazione digitale, intelligenza artificiale e data science che chiuderà il 2024 con 55 milioni di ricavi, erano stati 47 nel 2023 e dà lavoro a 152 tra addetti e collaboratori – fa il punto sui nuovi obblighi imposti ad aziende ed enti e sulle soluzioni che Itway propone in ambito di cybersicurezza.

"Il nostro business – spiega Farina – è rappresentato in gran parte dalla cybersicurezza e puntiamo a difendere le aziende e a proteggerne sia i dati sia l’operatività. La violazione dei sistemi informatici, infatti, può causare gravi problemi economici ma soprattutto può mettere a repentaglio la sicurezza nazionale e quella dei cittadini". Come ha dimostrato il recente caso dei dossieraggi nati dal fatto, spiega ancora Farina, "che le società private e la pubblica amministrazione non si proteggono a dovere, e la protezione è fatta di prodotti Cyber costantemente aggiornati tecnologicamente e di procedure di risk management allo stato dell’arte".

Da parte loro le imprese devono "adottare sistemi di protezione tecnologicamente avanzati e in grado di proteggere i dati dagli attacchi esterni ed interni. Non dobbiamo dimenticare che il 70% delle violazioni avviene per fughe interne di dati, non per attacchi esterni. Si tratta di adottare una giusta combinazione di mezzi hardware e software unitamente a nuove metodologie di accesso ai dati riservati". Attualmente, anche sulla scorta dei recenti fatti di cronaca, Itway riceve molte richieste di informazioni. "Sul mercato ci sono prodotti specifici di provenienza israeliana o statunitense che poi vanno applicati in base alle esigenze della singola impresa. Bisogna considerare questo non come un costo ma come un investimento e quindi una condizione essenziale per gestire correttamente l’impresa o l’ente pubblico", spiega Farina.

Nel frattempo Itway continua a crescere. "Nel 2024 – anticipa Farina - rispetteremo gli obiettivi che ci eravamo dati e che abbiamo comunicato al mercato essendo una società quotata in Borsa. Il fatturato annuale sarà intorno ai 55 milioni in buona crescita sull’anno precedente e con circa 2 milioni di investimenti". Il settore di maggior rilievo è quello della cybersecurituy ma sta performando bene anche il prodotto dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro. "ICOY rappresenta un insieme di sistemi innovativi progettati per salvare vite umane e ridurre i rischi di incidenti sul lavoro – spiega Farina – grazie ad una intelligenza artificiale di ultima generazione sviluppata dal gruppo Itway che utilizza un algoritmo di object detection in grado di riconoscere le persone tramite una singola rete neurale". E la crescita nel 2025 di Itway è affidata anche a nuove acquisizioni e alcuni dossier sono allo studio.