Dal Lambrusco al Sangiovese. Un brindisi all’Emilia-Romagna. E nelle Marche Verdicchio al top

Se non proprio sorelle, Emilia-Romagna e Marche sono almeno cugine e comunque vicine di casa, che mantengono una posizione consolidata nel mondo del vino e sanno farsi valere sul mercato interno e su quello estero. I premi arrivano, le soddisfazioni economiche pure e nella vetrina d’Italia del vino, Vinitaly di Verona, queste due regioni si sono distinte per reputazione e presentazione delle etichette. E allora avviamoci verso una passeggiata fra vigne e antiche cantine per capire qual è l’anima vinicola di Emilia-Romagna e Marche dal punto di vista economico e produttivo con brand che negli ultimi anni hanno portato premi e riconoscimenti, segno di un innalzamento della qualità. Tra grandinate e alluvioni i vigneti emiliano-romagnoli hanno dovuto tirar fuori tutta la capacità di resistenza. Il 2022 però ha registrato buoni numeri con la speranza di ripeterli anche nel 2023. L’Emilia-Romagna (dati della Regione) ha prodotto 6,14 milioni di ettolitri di vino, +4%. La locomotiva che fa da traino è soprattutto il bianco con Pignoletto bolognese in gran spolvero, +8%, a 3,4 milioni di ettolitri, mentre i rossi sono rimasti stabili a 2,8 milioni. Il 2022 è stato un anno buono anche per i vini Doc, +6% sul 2021 e +8% sulla media, con una produzione di 1,6 milioni di ettolitri. I dati sono molto simili per i vini comuni, prodotti in 2,45 milioni di ettolitri. Registrano invece una leggera flessione, in calo dell’1% e del 20% sotto la media storica, i dati produttivi dei vini Igt, 2,04 milioni di ettolitri. Resta un punto fermo che dà sicurezza: con 452 milioni di esportazioni (su 7,87 miliardi a livello nazionale), l’Emilia-Romagna è quinta in Italia preceduta da Veneto, Piemonte, Toscana e Trentino. Guida la promozione e il marketing l’Enoteca regionale (presidente Davide Frascari) che ha sede nella Rocca sforzesca di Dozza (Imola), comprende 200 produttori e contempla 20 varietà Dop. La singolarità di questa regione è la divisione a tre attraverso i vini principali: Reggio e Modena città vestali del Lambrusco, con a nord la nicchia del Gutturnio piacentino, a sud Bologna col Pignoletto e la Romagna del Sangiovese. Tre bandiere che raccontano diverse declinazioni del territorio. I Tre bicchieri 2023 dipingono a colori vivaci l’Emilia-Romagna. Sei sono i Tre bicchieri assegnati alle bollicine rosse sotto l’egida dell’ottimo lavoro del Consorzio lambrusco. Il leader è il Lambrusco Sorbara (Modena), trasparente e beverino, prodotto da grandi gruppi e vignaioli di nicchia, come Marchesi di Ravarino al top col suo ancestrale ricavato prevalentemente sui terreni di un antico accampamento romano. Ma anche altre tipologie, a partire dal Reggiano, passando per il Grasparossa e il Salamino, siglano punteggi di tutto rispetto con 17 i vini sul podio finale. Nel Piacentino si distinguono gli eleganti Bonarda, Ortrugo e Gutturnio, nel Parmense la Malvasia dei Colli che ricorda la nobiltà ducale, mentre nel Bolognese avanza sgomitando il Pignoletto (da uve grechetto gentile) che conquista un Tre bicchieri. Sul gradino più alto del podio sale la cantina Gaggioli, fondata da Carlo Gaggioli, 93 anni, vignaiolo di gran passione, scatenato sui social e una vita spesa per il Pignoletto. Oltrepassiamo il fiume Sillaro, confine convenzionale che porta in Romagna. Qui il Consorzio vini di Romagna è il motore dell’immagine del territorio. L’Albana si conferma un bianco in crescita di qualità nelle versioni classica, macerata o passita. Completano lo scenario (con grandi gruppi cooperativi come Cevico e Caviro) alcuni marchi dei Colli di Rimini con piccole cantine di qualità. Ecco invece il quadro delle Marche visto attraverso l’osservatorio dell’Istituto marchigiano vini presieduto da Michele Bernetti. Con 550 aziende associate per 16 denominazioni di origine (4 Docg), l’Imt (www.imtdoc.it) rappresenta l’89% dell’imbottigliato della zona di riferimento e la maggioranza delle esportazioni. Con oltre 7.500 ettari tra le province di Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino e Fermo incide per il 45% sulla superficie vitata regionale. Nato nel 1999 dalla volontà di 19 soci con 7 denominazioni tutelate, Imt è cresciuto e contempla 16 denominazioni su 20 della regione. Il comparto vinicolo delle Marche comprende 14.200 imprese, quasi 18mila ettari coltivati e oltre 800mila ettolitri di produzione annua. L’export supera i 75,6 milioni con in testa Stati Uniti e Germania e a seguire Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Canada e Inghilterra. Il clima impazzito ha reso le condizioni agroeconomiche difficili determinando una vendemmia ridotta mentre la spinta commerciale post pandemica si è attenuata. L’Imt sta disegnando un progetto di ripresa. Lo illustra il direttore Alberto Mazzoni. "Ci stiamo impegnando su diversi fronti, con molti progetti in grado di catalizzare le risorse che le misure di rilancio ci mettono a disposizione. Cito , fra gli altri, piani volti verso una maggiore sostenibilità, coinvolgendo tutti gli attori della filiera produttiva, per affrontare sfide che, dal cambiamento climatico all’etica economica, all’economicità delle attività, facciano crescere i territori. Non è un caso che la nostra regione sia tra le prime in Italia per la coltivazione biologica delle vigne. Alcune denominazioni, inoltre, cambieranno i disciplinari in maniera innovativa rivolti all’incremento del valore della filiera produttiva. Punteremo molto anche sull’enoturismo coinvolgendo le associazioni di sommeliers". Fra i brand più conosciuti ci sono il Verdicchio dei Castelli di Jesi e di Matelica e i Colli pesaresi fra i bianchi, il Rosso Conero, Rosso Piceno, Lacrima di Morro d’Alba fra i rossi. La valutazione dei Tre bicchieri (19 assegnazioni): gli assaggi confermano la vitalità dei Castelli di Jesi, l’alto livello dell’areale Matelica, la crescente qualità dei Pecorino del Piceno e del Morro d’Alba mentre cresce il Ribona, verdicchio marino di Macerata. I Tre bicchieri sono stati conferiti a 22 prodotti, fra gli altri, a Castelli di Jesi Verdicchio Ambrosia riserva 2019, Tenuta Di Frà e lacrima di Morro d’Alba sup Orgiolo 2020 Mariotti Campi.