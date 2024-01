Dieta mediterranea. Lo studio ritrovato: "Questa è la terra del buon vivere"

MONTEGIORGIO (Fermo)

Marche: Terra della Dieta mediterranea, della longevità attiva e del buon vivere. Terra felix: fertile e fruttuosa, come si legge nel gonfalone di un Comune fermano: Montegiorgio. Sembra uno spot ma non lo è. Parliamo invece di un modo di vivere che ha caratterizzato questa regione sino a qualche decennio fa. Ed ancora distende le sue conseguenze benefiche. Un modo di stare al mondo rispettando l’ambiente, mangiando sano, facendo comunità, tenendo in piedi riti e tradizioni. Non lo diciamo noi. Lo attesta uno studio scientifico protrattosi per oltre trent’anni. Non una ricerca qualsiasi, ma l’accurata analisi di fisiologi, cardiologi, medici di altissimo livello provenienti da Paesi diversi, assistiti da uno stuolo di infermiere e assistenti sociali. Ci riferiamo al Seven Countries Study, lo Studio Internazionale delle Sette nazioni. Un fatto poco conosciuto che val la pena di riproporre. 16 novembre 2010. A Nairobi in Kenia, il Comitato Intergovernativo dell’Unesco inserisce la Dieta mediterranea tra i patrimoni culturali immateriali. La Dieta riguarda l’Italia, ma anche la Grecia, il Marocco e la Spagna. Tre anni dopo sono ricompresi Cipro, Croazia e Portogallo. C’è qualcosa di comune in quest’area mediterranea: c’è più salute, meno problemi cardio-circolatori. L’Unesco riconosce gli aspetti specifici della Dieta: il ruolo della donna che ne trasferisce i contenuti, i cibi assunti secondo le stagionalità, le festività, il ruolo dell’artigianato e, soprattutto, il pasto consumato allo stesso tavolo. Un anno prima, a Montegiorgio, era stata organizzata un’importante "Conferenza internazionale" in occasione del "Cinquantenario dello Studio dei Sette Paesi". Parteciparono relatori principalmente dagli Stati Uniti e dall’Europa, oltreché illustri clinici italiani, tra cui spiccava il prof Flaminio Fidanza, professore di scienze dell’alimentazione presso l’Università degli Studi di Perugia, la cui famiglia era originaria di Magliano di Tenna, allora provincia di Ascoli. All’interno del Teatro Alaleona fu raccontata la storia dell’importante studio iniziato nel 1959 e che ebbe per l’Italia Montegiorgio, oltre che Crevalcore, come centri di ricerca. Dal ‘59 al 1991, l’équipe medica guidata dai professori statunitensi Ancel keys (famoso per aver approntato la razione K dei militari), Paul Dudley White (cardiologo del presidente Eisenhower) e da Flaminio Fidanza sottoposero ad esami cardiografici 719 uomini di età compresa tra i 45 e i 65 anni. Diciannove famiglie, con circa un’ottantina di componenti, furono seguite per diversi mesi nella loro vita quotidiana: lavoro, dopo-lavoro, cibo, ritualità. Una indagine alimentare ma non solo, che aveva origine da una constatazione fatta dal Laboratorio di Igiene fisiologica dell’Università del Minnesota: negli Stati Uniti molti cittadini di mezza età, di classe alta e medio-alta, apparentemente sani, morivano improvvisamente per infarto. Quali i fattori di rischio? Dalle accurate visite mediche e dai controlli su cibo e attività dei montegiorgesi scaturì la convinzione che lo stile di vita marchigiano contrastava le malattie della civiltà odierna: l’arteriosclerosi, l’ipertensione e dunque l’infarto. Un’eredità da conservare. Di quello studio e di quei risultati, a Montegiorgio era rimasta solo una targhetta di metallo su un muro dell’ambulatorio delle visite mediche. Dopo la Conferenza internazionale del 2009, tre anni dopo (2012) inizia a muovere i primi passi il Laboratorio Piceno della Dieta mediterranea. Nasce dall’incontro tra il dottor Lando Siliquini, medico igienista, il dottor Paolo Foglini, già direttore del reparto di diabetologia dell’ospedale Murri di Fermo, Mario Liberati, storico di Montegiorgio, Sandro Pazzaglia, presidente dell’Associazione Cuochi del Fermano. L’intento è di cogliere i valori della Dieta mediterranea per una rinnovata attenzione alla salute e per un nuovo sviluppo agro-alimentare, turistico, culturale delle Marche. La prima operazione è consistita nel riscoprire il primato del buon vivere con una serie di convegni, tra cui l’Expo 2015 di Milano. Quindi sono venute le Fiere della qualità con l’intreccio di piccoli produttori agroalimentari, cuochi, operatori turistici, sanitari. Successivamente, l’impegno è stato per i corsi nelle scuole, la riscoperta dell’artigianato, i cammini nella natura, le serate a tema con anziani a far da cuochi, il menù della Dieta. Un passo avanti nel 2018: dieci Comuni del sud Marche aderiscono alla proposta di legge formulata dal Laboratorio; il consigliere regionale Francesco Giacinti, con il supporto di altri, porta in aula e fa approvare la legge 14 del maggio 2018: Tutela e valorizzazione della Dieta mediterranea. La Dieta ora è sdoganata. Il 7 dicembre 2023, il Consiglio regionale Marche ratifica la legge 23,proposta dalla giunta Acquaroli ed emendata in commissione dai consiglieri Marco Marinangeli e Andrea Putzu. Titolo: Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita. Obiettivo: star bene.