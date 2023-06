L'Europa ha lanciato una sfida importante per il futuro delle nostre città: rendere le case più ecologiche e rispettose dell'ambiente. Per affrontare questa sfida, è necessario un confronto tra tutti gli attori coinvolti: proprietari, professionisti, imprese, istituzioni e cittadini. Per questo Confabitare, in collaborazione con Azione, ha organizzato un convegno per approfondire le implicazioni della Direttiva UE sulle case green. Il Convegno: Direttiva UE sulle Case Green Bonus o Malus? si è tenuto a Bologna il 14 aprile scorso, un mese dopo che il Parlamento Europeo ha approvato la revisione della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici. Si sono avvicendati esperti e rappresentanti politici ed è stata un'occasione per conoscere le opportunità e le criticità che la direttiva comporta, sia per il settore edilizio ma anche per la qualità della vita dei cittadini. Sono intervenuti oltre a Luca Capodiferro del Centro Studi di Confabitare, Isabella De Monte, già relatrice per il Parlamento europeo, Alberto Zanni, che ha espresso la preoccupazione degli associati riguardo ai costi, ai tempi e alle modalità di attuazione della direttiva. Il senatore di Azione Marco Lombardo ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale e ha proposto due step: il primo riguarda le nuove costruzioni e il secondo riguarda il patrimonio edilizio esistente, in cui si dovrebbe prevedere un piano di efficientamento energetico che tenga conto delle differenti realtà regionali e locali. Fra i vari interventi, Gianluca Natalini di CRIF, Cristian Del Monte di Bologna Holding, Leonardo Fornaciari di Ance Emilia, Marco Filippucci, presidente dell'Ordine degli Architetti, Michele Roveri dello studio Arch. Cucinella, Elena Zunarelli dell'Ordine degli ingegneri e Anna Letizia Monti dell'Ordine dei Dottori Agronomi di Bologna. In conclusione, Vladis Vignoli, consulente tecnico di Confabitare.