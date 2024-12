DMO punta sulla crescita aziendale: nasce l'idea della DMO Academy per la formazione

In DMO sono convinti che la crescita di un’azienda non sia solo questione di investimenti in infrastrutture, ma anche in capitale umano, in modo da dare risposte proattive ai nostri clienti che sempre più spesso cercano un partner solido, innovatore e in grado di dare soluzioni precise alle sfide di tutti i mercati in cui i clienti operano.

"Per questo – spiega Silvagni – abbiamo anche continuato ad assumere e oggi DMO dà lavoro a più di 100 persone a cui se ne aggiungono altre 100 nell’indotto. Sono risultati che ci riempiono di orgoglio, ma che non sono il frutto del caso; abbiamo continuato a investire sulla nostra azienda, non solo aumentando la nostra flotta noleggio che nel settore pesante è fra le più strutturate in Italia, ma anche sulle nostre filiali e sulla sede di Russi. Resta il fatto, per meglio dire il problema, che reperire personale è sempre più difficile. E allora la strada potrebbe essere quella di una Academy.

"Le difficoltà maggiori le riscontriamo nel reperire risorse umane, soprattutto dal punto di vista tecnico. Sempre più rare. Allora ci è venuta un’idea. Visto che disponiamo di immobili da mettere a disposizione, ci piacerebbe creare una sorta di DMO Academy, una vera scuola dei mestieri perché oggi tutto il nostro settore, dalla meccanica all’autotrasporto, è in difficoltà. Molte imprese soffrono per questo, allora vorremmo strutturare un progetto con una forte valenza sociale, formando giovani da inserire direttamente nel mondo del lavoro. I lavori manuali stanno scomparendo, le scuole tecniche non ci sono più. Abbiamo il dovere come imprenditori di supportare la formazione sul territorio". DMO è disposta a sostenere il progetto ma non può realizzarlo da sola. "Se ci sono associazioni, enti intenzionati a svilupparlo ed altri imprenditori noi ci saremo. La difficoltà a trovare personale riguarda tutta l’area produttiva e – conclude Silvagni – sarebbe un intervento mirato allo sviluppo del territorio, al mantenimento del lavoro, al benessere delle famiglie".

g.c.