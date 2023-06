Ecco ’i magnifici 16’ Riflettori accesi sul brand marchigiano con 120 aziende

di Vittorio Bellagamba

I vini marchigiani conquistano sempre più importanti fette del mercato internazionale. Nell’ambito dei progetti di promozione, nei giorni scorsi, si è svolta l’iniziativa denominata i ’I magnifici 16’, ovvero un focus sui territori delle piccole e grandi denominazioni dell’Istituto marchigiano tutela vini (Imt). Un evento, che si è svolto Villa Kock di Recanati, voluto e organizzato da Imt per promuovere le Dop marchigiane sul mercato interno, a cui hanno partecipato oltre 120 imprese del vino e circa 70 giornalisti nazionali del settore.

"Le nostre aziende – spiega il presidente Imt, Michele Bernetti – sono da sempre molto attive sul fronte della promozione all’estero grazie a vini di punta, Verdicchio in primis, che hanno contribuito in modo decisivo alla crescita in valore delle esportazioni regionali, con un +33% negli ultimi 5 anni e un controvalore di quasi 76 milioni di euro. Ma il mercato nazionale rimane senz’altro strategico, ancora di più oggi con il boom turistico che si registra nel Belpaese così come nelle coste, nelle città e nei borghi marchigiani".

L’iniziativa ’I magnifici 16’ ha permesso di mettere sotto la lente, un asset, quello del turismo del vino, considerato importante ai fini di un ulteriore sviluppo dell’immagine del brand marchigiano, anche dopo il recente varo della legge regionale che si propone di creare una rete di imprese di qualità non solo nelle produzioni, ma anche nei servizi. Con 519 aziende associate per 16 denominazioni di origine – di cui 4 Docg – l’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) è una realtà unica in Italia nel suo genere. Oggi il consorzio rappresenta l’89% dell’imbottigliato della zona di riferimento e la maggioranza delle esportazioni di vino marchigiane. Infine, con oltre 7.500 ettari tra le province di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino incide per il 45% sull’intera superficie vitata regionale. Gioco di squadra tra produttori e territorio, capacità di investire, ma anche forte identità territoriale e motivazione delle cantine a puntare sulla qualità, come simbolo del Brand Marche per vincere le sfide della globalizzazione. Questa, in sintesi, la ricetta del successo del maxi consorzio, presieduto da Bernetti e diretto da Alberto Mazzoni.

Nato nel 1999 dalla volontà di 19 soci lungimiranti, con 7 denominazioni tutelate, oggi Imt rappresenta 16 denominazioni su 20 marchigiane, contribuendo alla valorizzazione delle Marche del vino in Italia e nel mondo. Sono quasi 230mila gli ettolitri in bottiglia nel 2022 delle denominazioni tutelate da Imt. A fare la parte del leone, il Verdicchio dei Castelli di Jesi (oltre 166mila gli ettolitri imbottigliati) seguito dal Verdicchio di Matelica (superati i 17mila ettolitri in bottiglia). Secondo l’Istat, supera la soglia dei 75,6 milioni di euro l’export di vino marchigiano nel 2022, con valori in crescita del 25,9% sulla performance del 2021 e oltre la media nazionale (+9,8%). Tra i principali mercati di riferimento Stati Uniti e Germania (primo e secondo mercato), Giappone, Paesi Bassi, Belgio, Svezia, Canada e Regno Unito. Per quanto riguarda le provenienze, tra le aree afferenti a Imt si conferma capofila Ancona (+26,3% il dato Istat su ’bevande’, dove i vini incidono per il 92% sul giro d’affari), da cui provengono 6 su 10 bottiglie destinate ai mercati internazionali. Seguono, in ordine di valore, Pesaro e Urbino, Macerata e Fermo. Dal 2010 al 2022 il totale degli investimenti messi in campo da Imt e dalle aziende socie con i contributi comunitari (Ocm-Vino e Psr Marche Mis. 1.33 e 3.2) ha oltrepassato quota 28 milioni di euro. Il piano di promozione 2023 targato Imt punta a mettere in campo con la misura Ocm vino più di un milione di euro per conquistare i mercati dei Paesi terzi. Press tour, degustazioni, seminari e masterclass, ma anche fiere, eventi e incontri dedicati B2B ( Business-to-business) al centro del calendario che vedrà il consorzio impegnato a valorizzare, in presenza e online, le 16 denominazioni regionali tutelate nelle principali piazze della domanda internazionale.

Nel mirino, destinazioni enologiche come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Svizzera, Cina Corea del Sud, Giappone e Area Sud Est Asiatico; Usa e Canada assorbono oltre il 60% dell’investimento complessivo. Per il 2023, Imt ha messo a punto un piano che prevede per la misura promozione oltre 1,4 milioni di euro. Tra le azioni previste, la partecipazione a fiere di settore (Prowein, Vinitaly), incontri dedicati B2B e B2C (business-to-consumer), degustazioni, workshop, eventi (anche virtuali), indirizzati a buyer ed esperti di settore nazionali ed europei, oltre alle attività di promozione tramite il web e i canali più tradizionali e il rafforzamento dell’incoming dai Paesi esteri per valorizzare le produzioni vitivinicole anche attraverso la conoscenza del territorio. I mercati target del piano di promozione oltre all’Italia, sono Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Svezia, Austria, Danimarca. Una visione internazionale tesa a promuovere anche i territori dove il vino marchigiano viene prodotto e in proposito il presidente di Imt, Michele Bernetti, sottolinea che "l’enoturismo deve rimanere ai produttori, alle cantine. La riforma europea delle indicazioni geografiche va in questa direzione, dando molto spazio ai consorzi senza disperdere le competenze".