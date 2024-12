Fondata nel 1996 e quotata in Borsa

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996 da G. Andrea Farina, e quotata dal 2001 presso Borsa Italiana sul Mercato Euronext Milan (EXM), Itway S.p.A. è a capo di un Gruppo che opera nel settore dell’IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence (AI), cloud computing, big data e infrastrutture.

La missione del Gruppo Itway "è offrire ai propri clienti elevati standard qualitativi anticipando le esigenze e proponendosi come un attore specializzato ed innovativo per la Digital Transformation. Il Gruppo Itway è presente

in 5 Paesi: Italia, Grecia, Turchia, USA e UAE con 9 sedi operative Ravenna, Milano, Trento, Roma, Napoli, Atene, Istanbul, Ankara, Kansas City e Dubai-Hamiryah-Sharja". Questa la visione e lo sguardo al futuro:

"Sogniamo un mondo interconnesso dove le operazioni sono in sicurezza, dove tutti possono competere lealmente sulla base delle idee e delle capacità. Grazie a questo ’sogno’ in quasi trenta anni di attività abbiamo creato le premesse per la futura leadership nel settore della consulenza e fornitura di servizi di Cyber Security and Resiliency.

Abbiamo sempre creduto

nel progresso tecnologico

al servizio dell’uomo e abbiamo creato un’intelligenza artificiale capace di rendere i luoghi di lavoro più sicuri".