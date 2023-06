Forlì Ambiente investe "Vogliamo puntare sull’innovazione e sulla sostenibilità"

di Vittorio Bellagamba

Forlì Ambiente è una cooperativa fondata nell’agosto del 2015 da un ristretto gruppo di persone che hanno deciso di unire le proprie competenze ed esperienze acquisite in anni di lavoro nel settore ambientale. A oggi la cooperativa è composta da circa 70 persone, fra operatori impegnati sul campo e personale amministrativo e vanta un parco macchine composto da oltre 30 mezzi. L’azienda cresce rapidamente, ottiene dall’ Albo Nazionale Gestori Ambientali le autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi (categoria 4C5E), per l’intermediazione senza detenzione di rifiuti (categoria 8C) e per la bonifica di siti inquinati (categoria 9E).

L’impegno per offrire un servizio di elevata qualità è massimo sin da subito e, in breve tempo, consegue dapprima la certificazione ISO 9001 (gestione della qualità), di seguito la ISO 14001 (Gestione Ambientale) e infine la ISO 45001 (Sicurezza sul lavoro) e adotta il modello organizzativo 231. Nei giorni scorsi, inoltre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato a Forlì Ambiente il rinnovo del Rating di legalità.

L’obiettivo della Cooperativa è quello di offrire al cliente un servizio di assistenza e consulenza per ogni tematica ambientale e un operato di qualità a 360°, sia su attività già consolidate ma anche su quelle che si configurano come nuove sfide. Tutto questo è possibile grazie alla capacità di studiare sempre diverse e innovative modalità d’intervento puntando ad un continuo aggiornamento e formazione del personale e delle attrezzature, grazie anche alla stretta collaborazione con altre realtà del territorio.

Il presidente Marco Martelli ha spiegato quali sono le innovazioni che l’azienda sta introducendo per migliorare i servizi.

Presidente, quali sono le ultime novità?

"Di recente abbiamo introdotto alcuni servizi innovativi. Innanzitutto, proponiamo video ispezioni e rilievi topografici mediante l’ausilio di droni. Abbiamo in dotazione tre droni per esterni e due per spazi confinati, che sono pilotati da due nostri tecnici formati e addestrati. In particolare, siamo prima azienda di service in Italia di Flyability, società svizzera leader nella produzione di droni. Effettuiamo rilievi topografici utilizzando anche laser scanner e stazioni totali. Inoltre, abbiamo inserito nel parco veicolare aziendale due automezzi in grado di operare in zone a rischio esplosione. Lavorando sempre più spesso in stabilimenti aventi aree potenzialmente esplosive, avere a disposizione veicoli del genere è fondamentale".

Quali sono le strategie di sviluppo e quindi gli investimenti che intendete realizzare?

"Per prima cosa, abbiamo perfezionato un contratto di rete, siglato assieme ad altre due imprese romagnole e ad una società marchigiana. Tale contratto – certificato dall’Università degli Studi di Roma Tre – è stato concepito allo scopo di raggiungere insieme diversi obiettivi strategici, fra cui ad esempio incrementare la capacità di penetrazione dei Retisti sul mercato, nonché accrescere l’efficienza, grazie a sinergie ed economia di scala, nei processi di approvvigionamento, promozione commerciale e vendita. Inoltre, anche grazie ai nuovi servizi introdotti, stiamo allargando la nostra rete di partnership. Ad oggi, siamo fornitori qualificati di diverse Società di rilievo nel panorama nazionale. Infine, abbiamo intenzione di incrementare gli investimenti nelle nuove tecnologie. Questo vale sia per quanto riguarda le attrezzature quali i droni, sia per quanto riguarda i veicoli. Quasi due mezzi su tre del nostro parco veicolare sono Euro 6, e ci impegniamo progressivamente ad aumentarne in sostituzione dei più vecchi".

Siete impegnati anche in progetti per la riduzione dell’impatto ambientale?

"Sì. Oltre a essere un’azienda con un Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della Norma ISO 14001, abbiamo anche effettuato il calcolo della Carbon Footprint di Organizzazione sull’anno 2022. Per farlo, ci siamo avvalsi della collaborazione di Renovit, Società Benefit controllata da Snam, specializzata in consulenze in questo settore. Tale processo ci ha consentito di avere una maggiore consapevolezza dell’entità del nostro impatto emissivo in atmosfera, nonché di avere un quadro più preciso riguardo i possibili interventi di mitigazione".

La sostenibilità è quindi un elemento sempre più importante per il vostro sviluppo?

"Certamente. Per Forlì Ambiente la sostenibilità è un principio da cui non si può prescindere, ora più che mai. Infatti, oltre ad essere un aspetto centrale nella mission e nell’etica aziendale, è il mercato del lavoro stesso che – adeguandosi alle sempre più stringenti regolamentazioni e normative internazionali – sta facendo selezione, privilegiando le Società che per prime e meglio si adattano ai nuovi requisiti legati alla sostenibilità.