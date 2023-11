Forlì Ambiente. Le sfide del futuro: "Importante adattarsi a regole che cambiano"

Performance di crescita considerevoli hanno contrassegnato la storia di Forlì Ambiente. Il presidente Marco Martelli ci ha spiegato la storia della cooperativa: "Forlì Ambiente è una cooperativa fondata nell’agosto del 2015 da un ristretto numero di persone che hanno deciso di unire le proprie competenze acquisite in anni di lavoro nel settore ambientale. Ad oggi la cooperativa è composta da circa 80 persone, fra operatori impegnati sul campo e personale tecnicoamministrativo, e vanta un parco macchine composto da oltre 40 mezzi. Come società siamo iscritti all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 4C, 5E, 8C e 9E; abbiamo adottato il Modello Organizzativo 231 e un sistema di gestione integrato per controllare gli aspetti relativi a qualità, ambiente e sicurezza certificato secondo le norme ISO 9001, 14001 e 45001. Negli ultimi due anni accanto alle attività storiche nelle pulizie civili e industriali, del trasporto e smaltimento rifiuti abbiamo introdotto diversi servizi innovativi e valutato aspetti ambientali e di sostenibilità; a supporto di ciascuno di questi nuovi progetti è stato assunto un tecnico laureato in ingegneria".

Una realtà sempre particolarmente attenta all’ambiente?

"Il dott. Luca Casadei, in qualità di responsabile dell’Ufficio Qualità e Sicurezza, oltre a seguire le certificazioni ISO, ha portato a termine per l’anno 2022 il calcolo della Carbon Foot Print di organizzazione, e per farlo si è avvalso della collaborazione di Renovit, società benefit controllata da Snam, specializzata in consulenze in questo settore. Tale processo ci ha consentito di avere una maggiore consapevolezza dell’entità del nostro impatto emissivo in atmosfera, nonché di avere un quadro più preciso riguardo i possibili interventi di mitigazione".

Uno sviluppo che si coniuga sempre di più con la sostenibilità?

"Per noi la sostenibilità è un principio da cui non si può prescindere: oltre ad essere un aspetto centrale nella mission e nell’etica aziendale è il mercato del lavoro stesso che, adeguandosi alle sempre più stringenti regolamentazioni e normative internazionali, sta facendo selezione privilegiando le società che per prime e in maniera più efficiente si adattano ai nuovi requisiti legati alla sostenibilità. All’inizio del 2024 avremo il primo Report di Sostenibilità riferito al 2023".

Forlì Ambiente riesce a garntire sempre nuovi servizi innovativi?

"Il dott. Matteo Bucci, in qualità di responsabile dell’Ufficio Ricerca e Sviluppo, ha avuto un ruolo fondamentale per l’implementazione dei nostri servizi più innovativi. Grazie alle sue competenze derivanti da anni di studio e di esperienza sul campo in diversi settori, nonché al continuo aggiornamento, siamo riusciti a sviluppare servizi all’avanguardia che molto spesso stupiscono favorevolmente i nostri clienti. Proponiamo videoispezioni con telecamere di varie dimensioni per il controllo e la verifica dello stato delle condotte sia civili (tradizionali scarichi fognati) sia industriali. Possiamo ispezionare condotte con diametro da 40 mm a 300 mm con telecamere a spinte ATEX dotate di testa rotante oppure possiamo utilizzare sistemi robotizzati, anch’essi certificati ATEX, per condotte di diametro fino a 1500 mm, con la possibilità di scansionarle al fine di identificare eventuali deformazioni. Attraverso strumenti Laser Scanner statici e mobile sia terresti sia su Drone (idoneo anche per spazi confinati), possiamo eseguire rilievi 3D di impianti, infrastrutture e cumuli di materiale al fine di creare gemelli digitali. A seconda della strumentazione utilizzata possiamo offrire anche. L’esplorazione dal PC la zona rilevata in modalità nuvola di punti o attraverso immagini sferiche a 360°; anche mediante visori per la Realtà Virtuale; misurare distanze, aree e angoli direttamente all’interno della nuvola di punti; Realizzare piante, prospetti e sezioni; determinare volumi relativi a cumuli; consultare Geotags direttamente dalla nuvola di punti; acquisire foto in alta risoluzione e video in 4K. Siamo, inoltre, attrezzati e abilitati per effettuare sia prove di tenuta su vasche e serbatoi sia collaudi di reti fognarie (UNI EN 1610)".

Forlì Ambiente ha varato anche un importante programma di investimenti?

"È nostra intenzione essere sempre più presenti nel settore delle bonifiche ambientali e investiremo in attrezzature che ci permettano di affrontarle nel miglior modo possibile. Sul fronte degli investimenti, oltre a uno sviluppo continuo del settore videoispezioni e rilievi in 3D, abbiamo implementato la flotta dei mezzi con la linea certificata ATEX sia per l’aspirazione di materie solide (Cap Bora) sia per l’aspirazione dei materiali liquidi (Cap Combi)".