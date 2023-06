Gli Architetti di Bologna e l'emergenza abitativa

Inaugurate il 18 maggio con un duplice evento, le attività di “Cara Casa - Abitare l’Emergenza” ideate dall’Ordine degli Architetti PPC di Bologna si sono svolte nell’arco di due settimane nello straordinario contesto del Padiglione de L’Esprit Nouveau. Il programma era parte di un’ampia serie di attività che si sono succedute in alcune città del Nord Italia e sono state curate dal raggruppamento formato da Fondazioni degli Ordini degli Architetti di Milano (capofila), Genova e Venezia, Università degli Studi di Genova, Fondazione Housing Sociale e Ambiente Acqua nell’ambito della seconda edizione del Festival dell’Architettura promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. L’importante iniziativa di cui il raggruppamento è stato tra i vincitori del bando indetto dal MIC ha costituito un’occasione rara di confronto multidisciplinare e differenziato sul tema della casa, visto secondo prospettive che gli organizzatori hanno interpretato differentemente. A Bologna la questione è stata discussa osservandola attraverso la lente dell’“Emergenza”, intesa non soltanto come conseguenza di una situazione imprevedibile, legata alla temporalità “post trauma” di episodici eventi catastrofici a cui, comunque, sembriamo purtroppo essere ormai ampiamente “assuefatti”, ma anche come comune condizione di vita di alcune categorie di cittadini che si trovano loro malgrado in un costante stato di disagio psicofisico, tradizionalmente allontanate dal mercato immobiliare e dallo sguardo della società, trascurate dall’informazione, dimenticate spesso dai grandi portatori di interessi e dalle politiche sull’abitare. L’Ordine degli Architetti di Bologna ha pertanto deciso di puntare lo sguardo proprio su coloro che vivono quotidianamente l’emergenza abitativa (per nulla temporanea) che caratterizza le fasi successive agli eventi sismici, l’inimmaginabile situazione generata dalla pandemia di Coronavirus, la vita trascorsa nell’ombra di migranti, rifugiati, carcerati, persone senza fissa dimora (rassicurante espressione per identificare chi vive per strada in condizioni di estrema precarietà), gli studenti universitari fuori sede (proprio in questi giorni, attori di una sentita protesta nazionale), i lavoratori atipici (altra rassicurante espressione per descrivere chi subisce le miopi politiche del lavoro) ecc. Presa la distanza dai modelli e dai temi di un abitare patinato che riempie le pagine delle riviste di settore, la questione della casa torna alla sua fondamentale e originaria valenza di bene primario, del quale l’articolo 47 della nostra Costituzione fa sì cenno, ma solo prevedendo che la Repubblica incoraggi e tuteli il risparmio in tutte le sue forme, disciplini, coordini e controlli l’esercizio del credito e favorisca “l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione […]”. Una condizione di tutela semplicemente inesistente per tutti coloro per i quali la parola “risparmio” non è tra i termini compresi nel linguaggio della propria quotidiana sopravvivenza. Su queste basi interpretative e con queste premesse contenutistiche si sono sviluppati due dibattiti, il primo dedicato alla lettura del fenomeno da parte degli architetti, l’altro delle istituzioni. Ai professionisti abbiamo esplicitamente chiesto di “schierarsi”, rispondendo alla domanda “io, da che parte sto?”, dando l’avvio a un intenso confronto tra coloro che in occasioni, luoghi e con differenti committenze hanno sperimentato soluzioni abitative per le persone più in difficoltà. Ne è emerso un inconsueto carattere di servizio dell’architetto, soggetto che può ricoprire un ruolo centrale, di relazione, nella comunità degli abitanti, definito anche come un “sollevatore di problemi”, piuttosto che come troppo spesso viene considerato un “risolutore”. Questa posizione sposta l’attenzione su tutt’altre competenze rispetto a quella comunemente proposta e stereotipata del man-in-black, “creatore” di soluzioni spaziali che i più si ritiene non siano in grado di immaginare per competenze o a cui non possono comunque aspirare per capacità economiche. Tra le tante osservazioni e le riflessioni esposte e le parole impiegate dai relatori, una in particolare ha dato l’avvio al secondo dibattito, durante il quale hanno dialogato alcuni rappresentanti di istituzioni locali e portatori di interesse: consapevolezza. Avere scoperto il vaso di Pandora pone tutti coloro che ora sanno – nessuno escluso – di fronte alla necessità e all’urgenza di prendere una posizione rispetto alla questione centrale del tema: l’abitare in emergenza, l’emergenza dell’abitare. La consapevolezza dello stato delle cose evidenzia il bisogno ineludibile di un’azione condivisa, di un operare sinergico tra le figure coinvolte nello sforzo consapevole di un bene irrinunciabile, la casa per tutti. A completamento dei due incontri, altrettanti eventi si sono svolti nel Padiglione EN. Il primo, una mostra collettiva di fotografia a cui diversi artisti hanno contribuito prestando il proprio sguardo interpretando il tema secondo punti di vista individuali, ma accomunati dall’uso dell’immagine come strumento per rafforzare l’osservazione e lo spirito critico. Il secondo, un bike tour guidato, un itinerario che dal centro storico si è snodato lungo alcune aree periferiche della Bologna novecentesca, ricercando testimonianze dei mutamenti causati dalle guerre mondiali e dalle vicende economiche del Paese, fino alle manifestazioni del bisogno abitativo contemporaneo. Facendo emergere l’urgenza di soluzioni per rispondere al complesso tema della casa, il richiamo di Luther King alla responsabilità individuale per il cambiamento della situazione in cui ci troviamo sembra quantomai attuale, così come il richiamo del discorso di Piero Calamandrei agli studenti milanesi del 1955: «La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica...». L'ordine degli architetti di Bologna richiama così la necessità di fare una analogia tra la parola costituzione e architettura, volendo richiamare l'obbiettivo che si è posto, provare a mettere un po di “carburante” nell'architettura, nella progettazione, nelle attività partecipativa per far sì che l'architettura possa aiutare la nostra città e il nostro Paese a non “cadere”, e magari a migliorare la vita di tutti noi cittadini. Marco Filippucci Jacopo Gresleri