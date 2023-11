Gli effetti del clima pazzo: "La produzione è crollata"

Cavalier Paolo Bruni, presidente del Cso Italy, siamo all’inizio della campagna invernale e si è da poco conclusa quella estiva. Quali fattori hanno caratterizzato le produzioni ortofrutticole nel corso del 2023?

"Così come i quattro anni precedenti, il 2023 è stato caratterizzato da cali produttivi mai visti prima, dovuti al cattivo andamento climatico, con fenomeni estremi mai avvenuti. Le pere sembrano il prodotto che più soffre e la produzione è quasi azzerata. In Emilia-Romagna, culla di questo prodotto, la produzione si è attestata su circa 99mila tonnellate contro un potenziale produttivo che potrebbe avvicinarsi a 400mila. Anche il kiwi, specie quello a polpa verde, sta risentendo di queste criticità: le previsioni fatte dal Cso Italy all’inizio di settembre stimavano la produzione nazionale in circa 205mila tonnellate (-17%). Meno sensibile alle nuove condizioni sembra essere il kiwi giallo, ma anche per questo prodotto le rese sono da anni inferiori al potenziale. Stesso discorso per la frutta estiva: per le pesche e le nettarine in fase di previsione nell’Italia settentrionale si stimava oltre il 30% in meno rispetto al 2022, con cali vicini al 50% in Emilia-Romagna. Le albicocche, con circa 200mila tonnellate stimate, hanno segnato un meno 25% rispetto al 2022 e poi un meno 35% sul potenziale". Calano le produzioni, quali conseguenze per il comparto?

"Per il comparto è un guaio. Nella fase della produzione stiamo vedendo che quando i cali produttivi sono di questa portata, anche la legge della domanda e dell’offerta, che porta a un aumento dei prezzi, non è sufficiente a garantire un reddito agli agricoltori: non esiste nessun prezzo di mercato in grado di risarcire danni produttivi così ingenti. Purtroppo non solo gli agricoltori non hanno ricavi, ma non coprono nemmeno i costi di produzione, perché ci sono dei fattori di costo che non dipendono dai volumi raccolti. Ciò non può che portare all’abbandono della coltivazione. Prendiamo a riferimento le pere: dal 2018 a oggi, le superfici in Emilia-Romagna sono passate da oltre 18mila ettari a 13mila. E le difficoltà nella fase produttiva si riversano anche sull’indotto, dalla fase di conservazione fino alla logistica, agli imballaggi".

Come vanno i consumi?

"Purtroppo non bene. I dati aggiornati a settembre indicano un calo del 7% rispetto al 2022 a fronte di una spesa che invece aumenta del 3%. L’aumento dei prezzi è stato mediamente del 10%, ma si inserisce nel contesto di generali rincari di tutte le spese familiari".

E sul piano dell’export?

"Nei primi nove mesi del 2023 l’export frutticolo italiano è sceso del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. La frutta estiva ha subito un calo pari quasi al 40%. Il ragionamento però non finisce qui: ci sono aziende commerciali strutturate per esportare e aggredire nuovi mercati. Non è che non si è esporta perché non c’è capacità organizzativa, non si esporta perché manca il prodotto. Si perdono quote di mercato a vantaggio dei nostri concorrenti".

Cosa fa il Cso Italy per aiutare?

"Cso Italy è nato per dare supporto tecnico agli associati e fornire strumenti utili alla competitività. Ci siamo specializzati negli anni in studi e analisi, anche dirette, sulle dinamiche della produzione e del mercato. E oggi siamo in grado, per le colture che seguiamo più da vicino, di offrire informazioni solide ai nostri soci, affinché possano gestire meglio il mercato, ma anche al mondo delle istituzioni. Lo considero un grande valore: qualsiasi teoria, se non poggia su base solide di dati, è solo un punto di vista, negli anni ci siamo costruiti la credibilità col nostro modo di lavorare. Ci impegniamo nell’apertura di nuovi mercati: anche se oggi potrebbe sembrare un’esigenza secondaria, abbiamo bisogno di continuare a crederci a tutti i livelli, creando una prospettiva e preparando il terreno quando il nostro settore saprà rialzarsi. Gestiamo importanti progetti di promozione sia nel mercato interno che in Paesi terzi per promuovere il consumo di ortofrutta, con le tecniche di marketing e di comunicazione al passo con i tempi in un contesto di enormi cambiamenti nella comunicazione rispetto al passato. Organizziamo per i nostri associati la partecipazione alle principali fiere all’estero e in Italia, per dare un’idea di sistema Italia e di aggregazione, perché comunque, al di là delle esigenze specifiche del momento, il vero spirito di aggregazione e tavolo comune che ci aveva mosso venticinque anni fa, quando è nato il Cso, è ancora indispensabile.