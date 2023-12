I cento anni dell’azienda: "Siamo alla quarta generazione"

"Distinguo sempre fra un’azienda vecchia e una vecchia azienda. La prima non si è adeguata ai tempi e non è riuscita a superare le crisi e una delle più importanti e delicate, secondo me, è quella generazionale. Oggi la De Stefani è alla quarta generazione e questa è la ricetta per invecchiare". Così l’amministratore delegato, Adolfo Cosentino De Stefani, commenta il traguardo dei cento anni raggiunto dall’azienda.

Quali sono le novità 2024 del vostro Gruppo?

"Il prossimo anno l’attività automotive sarà unificata in un’unica società che si chiamerà De Stefani Group e comprenderà tutti i marchi da noi rappresentati, quindi Mercedes, MG, Renault, Dacia e Nissan. Anche la sede legale sarà unica, per avere economie di scala e servizi ancora più efficienti. Nel 2024 saremo presenti in 6 città: Imola, Ravenna (con due sedi), Lugo, Forlì e Cesena. Tutti insieme, supereremo i 140 collaboratori. Vorremmo continuare in questa espansione, visto che ormai la specializzazione nell’automotive l’abbiamo. Siamo, infatti, tra le concessionarie che in questi ultimi 15 anni si sono ristrutturate, basti pensare che nel 2008 erano 2700 e oggi sono meno di 900".

La presenza del vostro Gruppo sul territorio è solo commerciale?

"Investiamo molto nell’immobiliare e in un altro settore, quello sociale. Sono componente del consiglio di amministrazione della Fondazione San Rocco, che gestisce le due case di riposo fondate da don Ugo".

Come sono organizzati i vostri punti vendita?

"Se andiamo a 15 anni fa, il cliente si presentava in concessionaria con la rivista Quattroruote sotto il braccio dicendo: "Quattroruote segnala che c’è questa novità e la mia macchina dovrebbe valere questa cifra". Oggi arriva molto più aggiornato, perché sul web riesce a configurare la macchina come meglio crede. Se la concessionaria non ha un’organizzazione efficiente, difficilmente può riuscire ad attrarlo, quindi a concludere un contratto oppure essere un punto di assistenza valido. In questo movimento strisciante quotidiano verso il web, non bisogna dimenticare la relazione umana: perché dopo l’acquisto della casa, quello più importante per una famiglia è l’autovettura che va provata e vista, anche considerando i diversi tipi di motorizzazione alla luce della transizione ecologica che l’automobile, come altri settori, sta vivendo".

Come intercettate le nuove esigenze dei clienti?

"Dalle segnalazioni che ci vengono dalle case automobilistiche su chi ha chiesto precisazioni e dall’informatica. Quando un cliente viene in concessionaria, lascia molte informazioni che vengono tracciate sui nostri DMS e da quelle riusciamo a estrapolare le tendenze. Faccio un esempio. Oggi le indagini di mercato dicono che il 45% delle persone vorrebbe comprare una macchina elettrica, ma sul mercato queste auto sono solo il 4%. Quindi, una cosa è la tendenza e un’altra la realtà. I programmi di intelligenza artificiale, che possono elaborare meglio questi dati, ci permetteranno di anticipare con più precisione le esigenze del cliente".

Maria Vittoria Venturelli