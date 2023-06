I danni delle alluvioni "Farro, orzo e grano perdite da quantificare durante la trebbiatura"

di Vittorio Bellagamba

Alessandro Taddei presidente della Cia, Agricoltori Italiani delle Marche, esprime la propria preoccupazione per le conseguenze che gli eventi meteorologici hanno causato.

Che cosa pensa del clima?

"Le alluvioni nelle Marche stanno diventando una triste e pericolosa consuetudine. Siamo ancora alle prese con le conseguenze generate dall’alluvione del mese di settembre 2022 e ci troviamo ad affrontarne una nuova. I danni di questa ultima alluvione, ancora non si possono quantificare, perché purtroppo il perdurare delle precipitazioni e il ristagno di acqua in alcune zone hanno creato delle asfissie radicali che si stanno manifestando solo ora, mentre nel caso di vigneti e frutteti il perdurare delle piogge ha rovinato, rendendolo invendibile, il prodotto che era in maturazione come ad esempio le ciliegie. Gli agricoltori non hanno potuto fare i trattamenti per proteggere le colture dalle malattie fungine le quali anche in questo caso si stanno manifestando aggressive, con l’arrivo del primo caldo. Le forti piogge, inoltre, hanno fatto allettare tutte le principali colture da granella come il farro, l’orzo e il grano ed essendo le Marche la terza regione cerealicola d’Italia, prevediamo un danno veramente importante in quanto i drammatici eventi meteo si sono manifestati proprio nel periodo in cui si stavano formando le spighe. Questo allettamento causato dalle incessanti piogge, ha agevolato l’insorgere delle muffe, fermando e rovinando la formazione della granella all’interno della spiga, anche in questo settore la quantificazione del danno avverrà al momento della trebbiatura che si svolgerà fra qualche settimana".

Le conseguenze del meteo impazzito si sono avvertite anche nel comparto orticolo?

"Tutto il settore orticolo è messo in ginocchio. Gli agricoltori stanno correndo ai ripari, ma con l’alluvione si è persa una fetta di introiti, la più redditizia, data dalla mancata vendita delle primizie".

Per il settore foraggero?

"Anche il settore foraggero molto diffuso nella Regione è stato messo in forte difficoltà. Il primo taglio, eseguito per necessità, ha prodotto, nel migliore dei casi, un fieno molto legnoso, senza foglie, mentre, nella maggior parte dei casi, è stato trinciato perché ormai intaccato dalle malattie fungine. Si stima una perdita di circa il 50-60 % del prodotto annuo".

Per quanto riguarda la zootecnia?

"L’allevamento zootecnico, già da alcuni anni è segnato dalla chiusura di parecchie aziende perché non adeguatamente incentivato e giustamente retribuito".

La fragilità del territorio marchigiano si è manifestata, purtroppo, con numerose frane che condizionano anche il settore agricolo?

"Le svariate frane che si sono formate sul territorio non permettono agli agricoltori di raggiungere i campi. Inoltre, gli apicoltori, non riescono a raggiungere le arnie per poter nutrire le api visto che le principali fioriture primaverili sono avvenute durante piogge insistenti. A causa di questa situazione stimiamo una perdita di circa il 40-50 % della produzione di miele".

Eppure il 2023 doveva partire sotto i migliori auspici?

"Le nostre previsioni – ha aggiunto in proposito Taddei – riferite al 2023 erano caratterizzate da ottime aspettative, poi la speculazione sul prezzo del grano duro che ha iniziato una discesa vertiginosa verso il basso, ha creato e sta ancora creando delle preoccupazioni tra i nostri agricoltori. I coltivatori, infatti, hanno seminato con prezzi di sementi , concimi e carburanti , saliti in alcuni casi dal 70 al 100 %. Ad oggi, con l’attuale prezzo di mercato, che continua a scendere, si perdono circa 400-500 euro per ettaro. Al momento la situazione da buona si sta trasformando in tragica".

Previsioni all’insegna dell’incertezza anche per il settore vitivinicolo?

"Il settore del vino sembrava in ottima salute, ma con il passare dei mesi, i viticoltori sono alle prese con una situazione sempre più pesante. Assistiamo, infatti, a uno stop considerevole delle vendite. Una situazione che rischia di condizionare anche la vendemmia 2023. In cantina è ancora in giacenza parecchio vino dell’annata 2022. Inoltre, su tutta la Regione vi sono problematiche legate alle malattie fungine nei vigneti che andranno a intaccare la produzione e la qualità dei prodotti".

Le aziende marchigiane sono alle prese con l’introduzione di importanti innovazioni?

"Per quello che riguarda le innovazioni, le aziende investono in nuove tecnologie per ridurre l’utilizzo di fitofarmaci sostituendoli con alternative naturali. Non a caso le Marche sono tra le regioni con l’incidenza di aziende biologiche più alte e superiamo abbondantemente il 25%. Questo grazie anche all’adozione di innovativi sistemi di irrigazione. Tra gli agricoltori marchigiani aumenta la consapevolezza che l’utilizzo di pratiche innovative sia molto importante, ma nel contempo devono affrontare l’inevitabile aumento dei costi e quindi se non vengono adeguatamente retribuiti, molti avranno difficoltà nel fare gli investimenti che possono migliorare l’ambiente il tenore di vita e la sicurezza alimentare".