Iba, la parola d’ordine è qualità : "Così portiamo l’edilizia nel futuro"

Casa Virtus in via dell’Arcoveggio, l’edificio moderno in via Gandino e le residenze esclusive immerse nel verde di via del Risorgimento. Tre opere che hanno in comune modernità e bellezza, ma in particolare sono congiunte da un unico autore: Iba Centro Meridionale Spa, che ha creato questo e molto altro, nel corso di una carriera che dura da ormai settant’anni. Una vita spesa a lavorare e a migliorare il settore dell’edilizia industriale e civile, strizzando l’occhio all’ambiente, tutelando il nostro territorio.

Presidente Anna Maria Finguerra, come descriverebbe la vostra realtà?

"Dagli anni Cinquanta, ci occupiamo di edilizia industriale, civile, in ambito sia pubblico sia privato. Ma anche di edilizia per l’energia, tradizionale e anche da fonti rinnovabili: già da tempo, infatti, abbiamo realizzato delle centrali idroelettriche. In più, abbiamo curato importanti restauri scientifici, come quello nel centro storico in piazza delle Mercanzie, e il residenziale di pregio: Casa Virtus, il condominio in via Gandino e le residenze in consegna proprio ora in via del Risorgimento. Tocchiamo tutti i settori, insomma, e questo collage di esperienze rappresenta la nostra storicità. Bologna ci offre la possibilità di operare e non ci siamo tirati indietro, stratificando una serie di competenze".

Da quante persone è composto il team di lavoro?

"Iba conta 130 lavoratori, inseriti in un contesto più ampio di oltre 200 impiegati. Siamo impegnati anche in contratti di formazione e di tirocinio, aperti alle nuove generazioni, dai neodiplomati ai laureati. Ma non ci basiamo sul numero, sulla quantità di personale: le persone vanno seguite, con un percorso delineato di formazione, per proseguire all’interno dell’azienda. I lavoratori con più esperienza, a fine carriera, fungono dai maestri per le nuove leve, anche provenienti da altre terre o culture. E l’obiettivo è quello di seguire le figure professionali, con la volontà di essere accattivanti per i giovani, che non è semplice, arricchendo la nostra struttura. Abbiamo però anche assunto dei sessantenni che, con lo stravolgimento temporale dei licenziamenti, volevano rimettersi in gioco. Non vogliamo disperdere il nocciolo buono della nostra competenza".

Qual è il clima di lavoro sotto le Due Torri?

"Le imprese sono fatte di persone: preferiamo un’alta qualità a una facile gestione. Bologna è un ambiente molto esigente, che però conosciamo. E questo fa parte del gioco, sono regole che non soffriamo. La sfida è interessante se esistono queste regole, tra senso di responsabilità e difficoltà. È per questo un ambiente bello e sano, che a noi piace. È una citta disponibile, che conta su una ricchezza, e quindi il livello è alto, sia dell’attesa del cliente sia per offrire qualcosa di qualitativo. È un contesto sfidante ed emozionante".

Che anno è stato quello appena concluso?

"Abbiamo vol seguire tante cose, rendendo l’anno più denso rispetto a come già si presentava da solo. Ma è stato molto positivo, concluso con un bel bilancio di grande soddisfazione. Avere interventi importanti in chiusura e in consegna, cercando di rispettare termini temporali che hanno risentito anche dell’alluvione di maggio, è stato un reale gioco di squadra. E noi ce l’abbiamo fatta. Chi si sentiva responsabile di quei cantieri ha lavorato anche in momenti non richiesti, pur di rispettare le date necessarie. Ne è valsa la pena. Con alcuni acquirenti si è creato un rapporto di totale trasparenza e di onestà. In questo rapporto trasparente, abbiamo avuto la fortuna di incrociare gente per bene che non ha speculato sulle difficoltà. Ci abbiamo messo l’anima per stare negli impegni presi prima del dissesto idrogeologico. È stato, insomma, un anno speciale, che ha rappresentato una gara, che abbiamo vinto".