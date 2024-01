Il ’battesimo’ nel lontano 1948. Rozzi il primo storico timoniere

Il primo nucleo nazionale di Confesercenti nasce sotto le Due Torri. Il 25 settembre del 1948 davanti al notaio Carlo Luti De Sere il Gruppo dei 40 fondò la Libera Associazione Piccoli Commercianti ed Esercenti della Provincia di Bologna. L’associazione si trovò ben presto a rappresentare le istanze di vasti strati di negozianti al dettaglio e all’ingrosso, in sede fissa e ambulanti, gestori di bar, ristoranti e alberghi, di pub e locali della notte, di società di servizi e del terziario sociale e avanzato. L’attivismo di quattro delle sue maggiori categorie (gli ambulanti, i benzinai, i rappresentanti di commercio e i negozianti in sede fissa) portò poi nel 1971 alla nascita a Roma di Confesercenti nazionale.

Il primo presidente della Libera associazione Piccoli commercianti ed Esercenti di Bologna fu Celeste Ugo Rozzi e Gianni Martinelli il primo segretario. Ben presto Confesercenti si trovò ad essere affiancato da personalità di prestigio come Ermenegildo Bugni, il partigiano della Repubblica di Montefiorino scomparso il 21 novembre scorso, che per 25 anni è stato il presidente dell’Anva, il sindacato degli ambulanti Confesercenti di Bologna, e per 15 vice presidente dell’associazione.

Quindi, Luciano Chiesa, il salumiere della Cirenaica che dette vita alla cooperativa Mercurio, il primo consorzio tra dettaglianti da cui è nato il Conad e che ebbe come primo direttore Luciano Sita, poi andato a dirigere la Granarolo Latte.

E poi altri dirigenti come Umbro Lorenzini, per anni anche assessore del Comune di Bologna, Eliseo Biondi che guidava il Ceac, il gruppo di acquisto tra i negozianti di articoli casalinghi, e Dante Bondi che contribuì alla stesura della nuova legge sul commercio. Di recente Sergio Ferrari, presidente, e Loreno Rossi, direttore, hanno guidato la trasformazione dell’associazione e anche del commercio di vicinato.