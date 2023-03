Il fattore tempo in cucina Lievitazione e fermento come magia dell’equilibrio

Lievito & Fermento, una nuova area show dedicata al racconto del valore del “fattore tempo” in cucina, attraverso le storie di grandi personaggi del panorama regionale. Una fiaba di Hans Christian Andersen racconta la storia di un ciabattino molto povero che una sera lascia il poco cuoio che aveva nel suo laboratorio e l’indomani trova al suo posto un bellissimo paio di scarpe.

Da quel momento in avanti la sua fortuna cambia e il ciabattino scopre che i “responsabili” sono dei folletti a cui per gratitudine cucirà poi abiti e scarpe su misura. Questa storia di collaborazione tra due specie diverse racchiude una valida metafora per comprendere la vita del panificatore o del pizzaiolo.

Chiunque dedichi la sua vita al mondo della fermentazione sa bene che non potrà mai lavorare da solo, avrà bisogno dei suoi “folletti” o, per meglio dire, batteri. Questi piccoli e invisibili aiutanti, se costantemente nutriti e curati, aiuteranno il pizzaiolo nella lievitazione, dando vita ad un rapporto simbiotico destinato a tradursi in eccellenze uniche.

Magia e lievitazione hanno un’incredibile assonanza. Per questa ragione la 31esima edizione di Tipicità ha voluto accendere un focus sul mondo del “Lievito & Fermento”, con un’area appositamente dedicata al racconto di un’arte che richiede tempo, lunghe attese, profonda e quasi ossessiva ricerca di equilibrio.

Il pane è comunemente considerato un prodotto semplice, ma fare del buon pane è davvero complicato! Ilaria Cappellacci vi accompagnerà in un entusiasmante viaggio attraverso le pieghe dell’arte bianca.