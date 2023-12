Il futuro della logistica: "Trasporti in crescita dal dopo pandemia. Ma la rete va migliorata"

Tempo di bilanci anche per la cooperativa Con.Eco Trasporti, una delle realtà della logistica sul territorio ravennate, che conclude il 2023 nuovamente con il segno più, consolidando il trend delle annate precedenti.

"La cooperativa, nata nel 2007 – spiega il direttore Davide Segurini (foto in basso) – conta trenta dipendenti diretti, oltre a cinquanta aziende socie (trattasi degli autotrasportatori soci della cooperativa), circa 125 mezzi, e un fatturato che nel 2022 ha superato i 31 milioni, per spingersi intorno ai 33/34 milioni nel 2023 che si va a chiudere".

Volumi in crescita nonostante le molte problematiche che assediano l’economia italiana, dunque?

"E’ così. L’andamento del settore registra numeri che sono in crescita costante sin dalla fine della pandemia. La nostra cooperativa movimenta sostanzialmente tutte le tipologie di merci, con volumi particolarmente significativi per quanto riguarda le merci alla rinfusa, le biomasse, le bonifiche ambientali, i rifiuti industriali, i materiali ferrosi, oltre ai prodotti industriali da e per le maggiori realtà dell’industria ravennate".

Che annata è stata il 2023 che va a concludersi?

"Sotto il profilo della responsabilità sociale d’impresa ci piace ricordare l’impegno che abbiamo profuso nel liberare i territori alluvionati dalle migliaia di tonnellate di rifiuti che erano stati stoccati nelle varie discariche temporanee sorte nelle campagne o alle porte delle città. I nostri mezzi hanno effettuato una rilevante quantità di servizi: quei mesi sono stati dolorosi per le nostre comunità, quando ci è stata chiesta la nostra disponibilità abbiamo immediatamente detto di sì. Ci è sembrato doveroso fare la nostra parte".

Sotto il profilo dell’economia, più in generale?

"Scontiamo ancora le tensioni geopolitiche alle porte dell’Europa, con tutte le conseguenze che hanno avuto sotto il profilo energetico e dunque inflattivo. Mi riferisco per la precisione a maggiori costi per i carburanti, per le materie prime, e all’aumento dei tassi".

Di quali numeri parliamo per una realtà come la vostra?

"Alcuni automezzi ora costano il 30% in più. Una semirimorchio del tipo “vasca” è passata da 60mila a 80/85mila euro, i trattori stradali – cioè le motrici dei camion – possono arrivare a costare anche 185mila euro".

Qual è lo stato attuale del sistema infrastrutturale nella porzione di territorio in cui vi trovate a operare di più? È un sistema adeguato alle necessità richieste?

"In certe parti del ravennate la situazione è disastrosa. Raggiungere il porto e muoversi al suo interno è tuttora estremamente complicato. Le infrastrutture viarie appaiono molto indietro rispetto agli obiettivi che vengono posti di volta in volta, e l’intermodale che dovrebbe vedere affiancati il trasporto su gomma e

quello su rotaia è ad oggi poco utilizzato. C’è ancora molto da fare per far combaciare al meglio le esigenze del traffico su gomma e di quello su rotaia: le lunghe code di mezzi ai passaggi a livello sono un elemento che la dice lunga. L’ampliamento dello scalo merci in modo che qui possano arrivare treni da 750 metri sia in destra Candiano che in sinistra Candiano è un obiettivo senz’altro ambizioso, chi lavora nel nostro settore lo vede senz’altro favorevolmente; eppure il vero tema, dal nostro punto di vista, è questo: la rete viaria è pronta a movimentare un tale volume di merci dentro e attorno al porto? La risposta, secondo noi, al momento è no".

A che punto è il settore dei trasporti sul fronte dell’elettrificazione?

"Se guardiamo in prospettiva dobbiamo renderci conto che il 2030 è alle porte, e dunque non credo vedremo grosse rivoluzioni di qui a sei anni. Detto questo, l’elettrificazione procede spedita, più velocemente di quanto si poteva pensare anni fa: sul fronte dell’autotrasporto la strada è tuttavia ancora in salita. Per le nostre necessità siamo lontani dalla meta. Le percorrenze per noi abituali sono decisamente fuori scala rispetto alle autonomie dei motori elettrici. Dobbiamo pensare che a pieno carico i mezzi più capienti caricano 30 tonnellate di materiali, cui vanno aggiunti il peso del trattore stradale e del semirimorchio: vuol dire oltre 50 tonnellate totali, estremamente complesse da spostare. Per le tratte più locali o di linea forse tuttavia vedremo la svolta in tempi non lunghissimi".

Filippo Donati