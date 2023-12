Il futuro e le normative: "In arrivo un evento di portata storica: la riforma fiscale"

Vincenzo Morelli è il presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ravenna.

Morelli, questo che si sta concludendo è stato un anno molto difficile. Qual è il bilancio?

"Il 2023 sarà certamente un altro anno che lascia il segno. Siamo passati dall’emergenza Covid del 2020 e 2021, per trovarci ai primi aumenti dei prezzi di energia e materie prime che hanno iniziato a riscaldare l’inflazione. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, le sanzioni e le conseguenti limitazioni commerciali hanno impedito l’atteso riavvio dell’economia verso livelli ante Covid. Siamo poi piombati nel grosso dell’inflazione con l’incremento dei tassi di interesse che hanno influito sui risultati delle aziende già provate da anni complessi".

Problemi ancora più gravi nella nostra provincia, colpita dall’alluvione.

"La nostra provincia è stata interessata da piogge che non cadevano così copiose da decenni. Le frane in montagna, le rotture degli argini, le esondazioni dei fiumi e le alluvioni in pianura hanno arrecato danni molto significativi ad imprese, abitazioni e ai residenti dei territori interessati. Continua la sofferenza per assorbire i danni subiti e poter riprendere l’attività come nella prima parte dell’anno. L’estate ha avuto un andamento al di sotto delle attese e, in generale, le imprese non presentano risultati equiparabili a quelli degli esercizi passati".

Come ci si appresta ad affrontare il nuovo anno? E quali novità sono previste dal punto di vista della normativa?

"Ogni nuovo anno porta con sé novità normative che coinvolgono privati ed aziende. Ci troviamo davanti ad un evento di portata storica: è in arrivo la riforma fiscale. La precedente riforma degna di questo nome risale ai primi anni ’70. A distanza di 50 anni c’è l’attesa di un intervento rivoluzionario sulla normativa tributaria. Arriveranno prossimamente i decreti delegati per l’attuazione della delega fiscale e la nostra categoria sarà chiamata a contribuire nella sua concreta applicazione. La modifica delle aliquote, delle tempistiche per le presentazioni delle dichiarazioni e per i versamenti con istruzioni tempestive potrebbero portare finalmente una autentica semplificazione".

Si parla anche di sostenibilità.

"Altri adempimenti riguarderanno le aziende e gran parte dei dottori commercialisti. Da tempo si parla di sostenibilità e fino al 2023 questi temi non hanno impattato significativamente sul sistema economico. Dal 2024 le norme dell’Unione Europea sulla sostenibilità, o meglio sui concetti ESG (Environmental, Social and Governance) che riguardano l’ambiente, gli aspetti sociali e di corretta amministrazione delle aziende dovranno essere “quantificati” economicamente e inizieranno a trovare spazio nei bilanci di società. Si inizia con le società di oltre 250 dipendenti, un attivo di 43 milioni o 50 milioni di ricavi. Sarà una prima rivoluzione. L’immediata conseguenza sarà il coinvolgimento di tutta la filiera delle imprese. Si tratta di un tema poco trattato, ma che finirà per coinvolgerci tutti".

Gli altri temi sul piatto?

"Sranno l’applicazione della riforma sulle crisi d’impresa. Il codice della crisi e dell’insolvenza è entrato in vigore il 15 luglio 2022, ma l’applicazione pratica delle norme richiederà tempo. Su questo tema restano di grande interesse per le imprese l’adozione e la regolare tenuta degli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili per prevenire le possibili situazione di crisi. Non si possono, poi, dimenticare i recenti obblighi sul whistleblowing (la possibilità di presentare denuncia anonima da parte chi viene a conoscenza di reati commessi all’interno di aziende), sul titolare effettivo in materia di antiriciclaggio".

Mesi fa l’Ordine aveva lanciato l’allarme perché è sempre più difficile reperire tirocinanti. Com’è la situazione?

"La professione sta vivendo le difficoltà comuni di tante attività autonome. L’impegno richiesto ai professionisti per acquisire la competenza e la preparazione necessaria a offrire un adeguato servizio richiede impegno, anni di studio e sacrifici. Riuscire a ottenere l’iscrizione all’Ordine costituisce un risultato importante che andrebbe adeguatamente valorizzato. Gli ordini offrono supporto ai giovani iscritti, quote di iscrizione ridotte e una adeguata attenzione per coinvolgerli. I praticanti e i giovani iscritti ci sono e continuano ad iscriversi. Non siamo però ai livelli di anni fa. Servirebbe qualche aiuto a carattere nazionale, dal fisco e dagli organi di categoria. Nel 2023 ci sono stati 14 nuovi iscritti e stanno iscrivendosi nuovi praticanti".

Ci sono borse di studio per i tirocinanti?

"È un argomento che è stato portato in consiglio e che si vorrebbe attuare. Le esigenze dei bilanci degli ordini che possono basarsi solo sulle quote versate dagli iscritti non permettono ampi spazi di manovra. Il Consiglio Nazionale è stato coinvolto per cercare di semplificare eventuali riserve disponibili per alcuni Ordini".

Quanti sono i commercialisti sul territorio ravennate?

"Nella provincia di Ravenna ci sono oltre 520 dottori commercialisti, di cui il 45% rappresentato da donne ed il restante 55% da uomini. Si tratta di un Ordine di medie dimensioni in ambito regionale che, comunque, è in grado di dare un rilevante contributo a tutti gli iscritti. Il presidente dell’Ordine di Ravenna è anche il presidente del coordinamento degli Ordini regionali. Il Consiglio dell’Ordine di Ravenna è composto da 11 professionisti dove trova perfetta applicazione la proporzione di genere degli iscritti, con 5 donne e 6 uomini. Nei giorni scorsi all’assemblea è stato presentato il primo bilancio sociale dell’Ordine. Con questo documento vengono presentate le nostre attività, la nostra organizzazione e la funzione svolta nell’interesse del territorio".

Come viene promossa la professione tra i più giovani?

"All’interno del consiglio è stato istituito un gruppo di lavoro che promuove la professione presso licei e istituti tecnici. Il sindacato dei giovani dottori commercialisti offre supporto nel promuovere la professione nei confronti degli studenti che frequentano gli ultimi anni della scuola superiore per dare indicazioni e suggerimenti a chi volesse frequentare la facoltà di economia, che è l’inizio del percorso di formazione alla base della nostra professione".

Annamaria Corrado