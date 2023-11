Il Made in Italy che piace al mondo. Prosciutto, culatello e mortadella. Emilia-Romagna regina di Dop e Igp

di Claudio Ferri

La nascita del Distretto del cibo dei salumi Dop piacentini è stata una formalità, una ‘medaglia’ che già veniva attribuita per merito dai consumatori che riconoscevano la qualità degli affettati emiliani. Piacenza tuttavia non è la sola a custodire eccellenze nella salumeria, ma in tutta la regione Emilia Romagna l’offerta degli insaccati e non Dop e Igp registra una lunga lista di prodotti che comprende, solo per citarne alcuni, il culatello di Zibello Dop e il prosciutto di Parma Dop. Il Consorzio salumi Dop piacentini, che annovera 12 aziende produttrici, è l’unico in Italia ad avere ottenuto la denominazione di origine protetta per ben tre prodotti – coppa, pancetta e salame – risultato di un’arte millenaria. Altra eccellenza è il prosciutto di Parma Dop, frutto di un processo di lenta stagionatura naturale. I confini della zona di produzione sono ben delineati e comprendono quel territorio della provincia di Parma 5 chilometri a sud della via Emilia, fino a un’altitudine di 900 metri; i fiumi che lo delimitano sono l’Enza e lo Stirone. La sua lavorazione prevede varie fasi, dalla scelta accurata del suino (che, ad esempio, non deve pesare meno di 145 kg ed avere almeno 9 mesi di vita) all’applicazione finale del marchio a fuoco, la Corona ducale.

Altro salume di grande notorietà - e qualità – è il culatello di Zibello che, dal luglio scorso, gode ufficialmente della registrazione in due importanti mercati, quello degli Stati Uniti d’America e dell’Argentina. I due Paesi rappresentano due sbocchi commerciali strategici per il re dei salumi italiano che, pur mantenendo ancora una produzione più ristretta rispetto ad altre Dop nazionali, oltreoceano fa registrare un aumento sempre più importante della sua notorietà.

Molto conosciuta ed apprezzata è la mortadella. Anche in questo caso i produttori sono riuniti nel Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna che difende questo salume ad Indicazione geografica protetta, elaborata in una vasta zona che comprende il capoluogo felsineo e il territorio dell’Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, provincia di Trento, Toscana, Marche e Lazio. L’elenco di insaccati e salumi è lungo e non vanno dimenticati il Prosciutto di Modena Dop, la Coppa di Parma Igp, il Salame di Felino Igp, i Salamini italiani alla cacciatora Dop, Salame Cremona Igp, la Salama da sugo Igp, Cotechino e Zampone di Modena Igp.