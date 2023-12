Il made in Italy: "Il nostro motore?. I 4,5 milioni di artigiani e di piccole imprese"

Il motore del made in Italy, che va alimentato con il carburante della fiducia, è rappresentato da 4,5 milioni di artigiani, di micro e piccole imprese, con i loro 11 milioni di addetti: "noi usiamo l’intelligenza artigiana per costruire un futuro sostenibile. Ma abbiamo bisogno di un ambiente favorevole al fare impresa". È l’appello che il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, ha lanciato all’Assemblea della Confederazione a fine novembre a Roma alla presenza di 1500 persone, tra delegati del Sistema Confartigianato, esponenti del Parlamento, del Governo, delle forze economiche e sociali. Presente anche una numerosa rappresentanza di Confartigianato della provincia di Ravenna. Un appello che ha trovato le prime risposte nel messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nei videomessaggi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro degli Esteri Antonio Tajani e nell’intervento del Ministro per gli Affari Europei e per il PNRR Raffaele Fitto. Granelli, nella sua relazione, ha sottolineato come "noi piccoli imprenditori creiamo lavoro, siamo produttivi e sostenibili, investiamo in innovazione, esportiamo. Nei prossimi tre mesi copriremo il 60% del totale delle assunzioni previste dalle imprese, il 66% delle nostre aziende è impegnato a ridurre l’impatto sull’ambiente della loro attività, le nostre esportazioni valgono 60 miliardi, superiamo le grandi aziende nella crescita di investimenti in innovazione. La piccola impresa è sostenibile per definizione, attenta a salvaguardare il territorio in cui opera, a ridurre gli sprechi e a valorizzare le relazioni umane nelle comunità. È protagonista dell’economia circolare. La politica deve riconoscere questo nostro ruolo di costruttori di futuro, eliminando i tanti ostacoli che frenano i nostri sforzi per agganciare la ripresa. Riconosciamo al Governo l’impegno per riformare il contesto in cui si muovono le imprese, sui fronti del fisco e della burocrazia, per cercare un equilibrio, anche con la manovra economica, tra le scelte di rigore e le regole di bilancio europee e le opzioni per la crescita, per dare attuazione al Pnrr".

Da parte di Confartigianato, quindi, c’è anche la consapevolezza del fatto che ci sia ancora molto da fare per liberare le energie del sistema delle piccole e medie imprese italiane. "È necessario un fisco equo e più sostenibile, perché oggi le piccole imprese italiane pagano ogni anno 28,8 miliardi di maggiori tasse rispetto alla media europea. E poi c’è la burocrazia, che secondo l’Ufficio Studi di Confartigianato costa 16,8 miliardi annui di mancata crescita". Altri 7 miliardi all’anno di costi sono dovuti alla recente stretta monetaria e al caro tassi di interessi.

Tiziano Samorè, Segretario Confartigianato della provincia di Ravenna elenca tre priorità: "le piccole aziende italiane pagano l’energia il 35% in più della media europea. È necessario una volta per tutte eliminare gli oneri che gonfiano le bollette e che vanno a finanziare la transizione delle imprese energivore, mentre con il programma RePowerEU nel Pnrr bisogna favorire gli investimenti in impianti da fonti rinnovabili. Per contrastare il caro-interessi e finanziare i progetti di sviluppo delle aziende serve una banca pubblica dedicata alle micro e piccole imprese, mentre il Fondo centrale di garanzia deve sostenere chi merita credito. Inoltre le risorse del Pnrr vanno usate anche per sostenere gli investimenti in tecnologia e innovazione, rafforzando il programma Transizione 4.0 e la Nuova Sabatini. In ultimo, sono necessarie nuove politiche formative e incentivi all’apprendistato perché le nostre imprese hanno difficoltà a reperire lavoratori, e questo riduce la capacità di investire e fare fatturato. Il che è un’assurdità, in un Paese nel quale la disoccupazione è ancora presente. È evidente come occorra fare di più per incrociare domanda e offerta, e questo lo si fa soprattutto con scuola e formazione".