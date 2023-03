Il meglio delle Marche Borghi, idee da gustare, aree show e mercatino Una maratona di eventi

E siamo a 31! Da domani a lunedì a Fermo torna Tipicità festival per la 31esima edizione. Il sito ormai storico del Fermo Forum si arricchisce di un colorato percorso espositivo che ospiterà produttori, idee imprenditoriali, destinazioni turistiche, spunti di riflessione e tutto il meglio del made in Marche. A corollario come sempre una moltitudine di eventi (oltre 150!) che spunteranno letteralmente da ogni angolo del padiglione. Se la scorsa edizione ha rappresentato un ponte tra il mondo ante e post pandemia, quella che sta per iniziare rappresenta un nuovo punto d’inizio per tanti motivi: dal layout completamente rinnovato al ritorno delle delegazioni e degli amici dall’Italia e dal mondo, fino all’esperienza stessa di visita che diventa racconto costante all’interno del quale il visitatore diventa protagonista. Quattro vie per raccontare il meglio delle Marche. Tipicità Experience, percorso che riprende l’anima del Grand Tour delle Marche e racchiude in un unico contenitore i borghi, le destinazioni, il saper fare, le spiagge, il turismo attivo, l’avventura, ecc. Un percorso entusiasmante dove ogni stand rappresenta la tappa di un’esperienza! Il mondo del vino narrato da Autokthon. Anche in questo caso il racconto sarà protagonista di un’area show innovativa che si pone al centro di un percorso espositivo che ospiterà i consorzi, le produzioni e le destinazioni turistiche preferite dagli amanti del vino.

Le idee da gustare, le chicche del made in Marche… impossibile parlarne senza fare spoiler! I biocreativi, una selezione di realtà che si distinguono per approccio, visione e scelte coraggiose vanno scoperti e conosciuti. A chiudere il cerchio il mercatino, immutato nella struttura, ma ancora più ricco nei contenuti! A completare l’esperienza due sale convegni e ben cinque aree show dedicate ai viaggi, al mondo del vino, al gusto dei territori, al mondo della panificazione e ai confronti in cucina! Non solo aree eventi! L’esperienza è dietro ad ogni angolo e in ogni piazzetta. Ad esempio, nella grande piazza dei Biocreativi sabato pomeriggio l’Infiorata di Castelraimondo darà via alla realizzazione live di un quadro. Lo stand di Montappone sarà un laboratorio continuo di manualità, così come quello di Venarotta. I borghi più belli d’Italia hanno preparato momenti di degustazione e intrattenimento. L’esperienza quest’anno è ovunque! Domani e domenica dalle 9.30 alle 21, lunedì dalle 10 alle 20. Biglietto di ingresso 8 euro. Info su www.tipicita.it.