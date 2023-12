Il mondo immobiliare: "Dopo la pandemia tanti hanno scelto di investire sulla nostra riviera"

Per la società immobiliare ravennate Gruppo Ritmo, fondata e guidata da Giorgio Pulazza sin dal 1979, il 2023 si è concluso con oltre quarantacinque cantieri edili operativi in tutta la Romagna. Diversi sono in dirittura d’arrivo e saranno consegnati entro la fine del mese, ma lo sguardo è già rivolto al prossimo anno e alle nuove partenze.

Giorgio Pulazza, come giudica questo 2023 che si sta per concludere?

"È andata molto bene, abbiamo lavorato più o meno come lo scorso anno, il budget è stato lo stesso e ci auguriamo di proseguire così".

A quanto ammonta il fatturato del 2023?

"Si aggira tra i 70 e i 75 milioni di euro".

Qual è la situazione dei cantieri al momento?

"Ne abbiamo oltre 45 attivi in tutta la Romagna. Di questi ne consegneremo a breve una ventina, ma siamo già pronti ad avviarne quindici nuovi appena inizierà il 2024".

In quali zone state lavorando prevalentemente?

"In tutta la Romagna, specialmente sulla costa, da Lido Adriano, a Punta Marina, Cervia, Pinarella, Cesenatico, a Viserba, ma siamo attivi anche nell’entroterra, nel riminese, a partire da Sant’Arcangelo, fino all’area faentina".

Sulla costa si lavora maggiormente?

"Sì, assolutamente. Soprattutto nelle zone turistiche: chi investe al mare resta fedele, torna sempre".

Il suo gruppo si occupa di costruzioni nuove, quindi non è stato interessato dai bonus edilizi di cui invece moltissimi hanno usufruito negli ultimi anni e che hanno dato una notevole spinta all’intero comparto. Voi come avete lavorato?

"Bene. Con il rialzo dei tassi molti hanno deciso di acquistare la seconda casa come forma di investimento. In particolare chi ha la possibilità di comprare senza accedere ai mutui che, in questo momento, sono troppo alti e quindi penalizzanti".

Da dove arriva chi acquista le case al mare in Romagna?

"Da tutta la regione, dall’Emilia, tanti da Bologna, Modena, Imola. Arrivano anche da fuori, ci sono molti lombardi ad esempio. I nostri lidi sono molto ricercati, la richiesta è meno forte nell’interno, ma si lavora. Inoltre dopo la pandemia molti hanno scelto la costa romagnola per comprare la seconda casa perché evidentemente soddisfaceva determinate caratteristiche legate a un’alta qualità della vita".

Rispetto agli ultimi anni, in particolare il 2021 che è stato un anno particolarmente favorevole, com’è la situazione?

"Certo il mercato non è lo stesso del 2021, appunto un anno andato molto bene, ma lavoriamo tanto. Adesso a Punta Marina abbiamo firmato una convenzione con il Comune su un territorio di 300mila metri, tra l’altro ne abbiamo ceduta un una porzione per la realizzazione di parte del parcheggio scambiatore. Punta Marina sta diventando un satellite di Ravenna, nel senso che molte giovani coppie la scelgono per comprare casa e viverci".

Come si inseriscono temi come l’ecosostenibilità e la tutela ambientale nel vostro lavoro?

"Oggi noi costruiamo immobili esclusivamente con classe energetica A4. Sono già diversi anni che il nostro lavoro garantisce edifici costruiti secondo parametri green".

Qual è il costo di costruzione di un immobile a metro quadro?

"In questo momento noi appaltiamo a 2.200 euro a metro quadro. Rispetto a tre anni fa il costo è salito del 50%. Si costruiva dai 1.350 ai 1.450 euro, a seconda dei gradi di finitura. I motivi dell’aumento sono tanti, dall’aumento dell’energia elettrica al Bonus 110, passando per la pandemia e per le tensioni internazionali".

Annamaria Corrado