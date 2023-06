Il post alluvione "Poche risposte agli agricoltori Bisogna accelerare"

di Marco Principini

L’agricoltura non può attendere. Il presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna, Marcello Bonvicini, tiene alta l’attenzione sull’evento calamitoso che ha cambiato i connotati alla regione locomotiva del Paese, "serve una legge speciale, un iter legislativo straordinario per garantire gli indennizzi".

Il decreto Alluvioni non basta, "lascia fuori almeno il 30 per cento del territorio colpito". Non solo, "la durata delle agevolazioni previste è limitata". Poi occorre ricostruire strutture e infrastrutture viarie, con fondi pubblici, "anche valutando l’ipotesi di mettere mano al PNRR".

Presidente Bonvicini, a che punto siamo?

"C’è molta esasperazione. Gli agricoltori, come pure i cittadini, hanno ricevuto poche risposte. Chiedono acconti per far fronte alle spese, che in parte hanno già anticipato. Più passa il tempo, più i problemi si acuiscono per chi abita e lavora nei territori danneggiati. Bisogna accelerare la ricostruzione, il ripristino della viabilità spezzata, gli interventi per l’assetto idrogeologico, la sistemazione dei fabbricati. Agire sulla struttura del suolo, evitare la perdita di fertilità".

Confagricoltura sollecita modifiche al decreto Alluvioni.

"È indispensabile rivedere il testo, ampliare l’area delimitata. Il maltempo ha continuato a flagellare il territorio anche dopo la firma del decreto, allargando così il perimetro dei dissesti, coinvolgendo più comuni in più province, da Bologna a Ferrara fino a Modena e Reggio Emilia, che si sommano alla Romagna ferita quasi al 100 per cento. La sospensione delle rate dei mutui e le altre agevolazioni fiscali e tributarie devono protrarsi fino a dicembre. Bisogna andare oltre il decreto, emanare una legge straordinaria".

Che tempi stimate per il ritorno alla normalità?

"Fin da subito gli agricoltori si sono messi in moto per salvare il raccolto e limitare i danni, per sostituire, se possibile e fattibile, le colture perse con altri seminativi. Piogge torrenziali e frane hanno bloccato la ripresa delle operazioni agricole, gli accessi agli agriturismi. Molti campi sono ancora irraggiungibili perché mancano ponti o strade (pubbliche e poderali), altri sono rimasti gonfi d’acqua per settimane, quindi impraticabili. In tali condizioni, chi coltiva non ha potuto effettuare i trattamenti sanitari contro le fitopatie mettendo così in pericolo l’intera campagna produttiva. Preoccupa la collina, dove la situazione è esplosiva: per rifare la rete viaria ci vorrà qualche anno, ma ora servono soluzioni temporanee. Alle amministrazioni comunali chiediamo tolleranza, meno burocrazia".

Quali danni permangono incalcolabili?

"L’impatto sul sistema agricolo non è stimabile, impossibile conoscere anche gli effetti sulla produzione dei prossimi anni. Tanti terreni non potranno più essere coltivati, altrettanti investiti a frutteto verranno espiantati. È in corso la verifica delle piante da estirpare perché soffocate dall’eccesso idrico: peschi, albicocchi, meli, susini ma anche viti. In collina occorre stabilizzare i movimenti franosi che hanno già trascinato a valle interi filari".

Le priorità?

"Non fare mai mancare il supporto alle aziende agricole. I nostri uffici sono impegnati a offrire consulenza e assistenza ai soci, per velocizzare il più possibile la ripartenza. La gara di solidarietà è scattata fin dalle prime ore e ha coinvolto le sedi di Confagricoltura distribuite su tutto il territorio nazionale. Gli agriturismi stanno organizzando cene solidali. Con l’iniziativa “Aiutaci a ripartire”, invitiamo a sostenere la campagna di raccolta fondi a favore di agricoltori e imprese. L’Iban dedicato è IT 08 S 06230 02402 000058042910 intestato a Confagricoltura Emilia Romagna, causale Alluvione Emilia-Romagna".

L’auspicio.

"Le conseguenze di questo immobilismo rischiano di essere disastrose, irreparabili, per la tenuta produttiva e occupazionale del comparto, per il tessuto sociale. Bisogna invertire la rotta".