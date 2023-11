Il pressing della Cia : "Guerra e caro prezzi, per i nostri agricoltori è la tempesta perfetta"

Gli agricoltori marchigiani devono fronteggiare una "tempesta perfetta", conseguenza della crisi ormai diffusa e generalizzata, tra emergenze geopolitiche, climatiche e fitosanitarie. L’ortofrutta è in ginocchio, con un taglio del 40% della produzione dopo la siccità record del 2022, le gelate e soprattutto gli effetti delle alluvioni di maggio. Il vino made in Italy ha perso in media il 12%, quest’anno, a causa degli attacchi distruttivi della peronospora, perdendo il primato mondiale a favore della Francia. Anche la zootecnia è in sofferenza: il 2023 si è aperto con un calo del 30% della produzione di carne bovina ed è continuato con il proliferare della peste suina, che rischia di distruggere un comparto da 11 miliardi. E mentre i listini dei cereali sono in caduta libera (-40%), il carrello della spesa si fa più pesante con l’inflazione ed esplode il divario tra i prezzi pagati agli agricoltori e quelli sugli scaffali dei supermercati. Oggi un produttore prende 35 centesimi per un chilo di grano duro, mentre un pacco di pasta costa 2,08 euro, con un aumento del 494% dal campo alla tavola. Stessa dinamica sul latte: all’allevatore vanno 52 centesimi al litro, ma il consumatore per comprarlo spende 1,80 euro (+246%). Vale anche su frutta e verdura: i pomodori passano da 1,13 euro al chilo all’origine a 3,73 al consumo (+230%); le mele da 50 centesimi a 2,43 euro al chilo (+386%); le pere da 1,64 a 3,55 euro al chilo (+116%); persino la zucca di Halloween, da 65 centesimi a 2,76 euro (+325%). Il risultato è un calo del 60% del reddito netto delle imprese agricole, che fanno sempre più fatica a coprire i costi di produzione in continua ascesa (+16mila euro per azienda nel 2023). Una situazione che ha portato anche gli agricoltori della Cia-Coltivatori Italiani a prendere parte a Roma alla manifestazione "Prezzi alle stelle, agricoltori più poveri". "Il 26 ottobre abbiamo organizzato a Roma, in piazza Santi Apostoli, una manifestazione nel corso della quale abbiamo voluto evidenziare la forte difficoltà del settore agricolo italiano", dice Alessandro Taddei, presidente regionale della Cia. Avete chiesto anche un confronto con la Regione?

"Abbiamo chiesto alla Regione, nei tavoli di confronto con funzionari e assessore, di dotarsi di strumenti che aiutino ad affrontare gli interessi dei mutui e le garanzie, poi la sospensione temporanea dei mutui per le aziende giovani e non solo, così da garantire liquidità, sollievo".

Il confronto con l’Ue è fondamentale in questo contesto?

"Non mancano nemmeno i problemi con l’Europa, dove il settore primario resta sotto attacco di posizioni ambientaliste poco obiettive e molto punitive. Essendo le Marche la terza regione cerealicola d’Italia, abbiamo chiesto il ripristino delle Cun (commissioni uniche nazionali), che vigilano sui prezzi e sulle speculazioni, e siamo riusciti a inserire una nostra rappresentante. Marisa Cococcioni, infatti, avrà la possibilità di portare avanti le nostre istanze. Terremoto, Covid, alluvioni e guerre hanno fatto schizzare i prezzi delle materie prime e siamo stati costretti a fronteggiare una situazione sempre più difficile. Ora avvertiamo la necessità per il sistema Paese di un’azione forte e più incisiva rispetto alle emergenze dell’agricoltura nazionale e regionale attraverso una riprogrammazione delle politiche dedicate, più utile per il futuro delle imprese agricole". Qual è la situazione delle imprese agricole marchigiane?

"Tutte le aziende agricole marchigiane sono in forte difficoltà e non riescono più a coprire le spese di produzione. E anche la Pac (Politica agricola comune) ha subìto forti tagli, aggravando ancora di più la situazione. Le nuove semine sono a rischio, e cosa ancora più grave, rischiamo un progressivo abbandono delle aree interne. Anche il settore vitivinicolo è stato molto colpito e sono rarissime le aziende che non hanno subìto danni, una circostanza aggravata dal fatto che in regione molte delle aziende sono a conduzione biologica. Ciò ha portato a perdite che vanno dal 45% al 100%, mentre nelle aziende a conduzione convenzionale abbiamo perdite dal 25% al 70%. Una primavera molto piovosa ha poi contribuito ad amplificare una malattia fungina (peronospora) che colpisce foglie e grappoli della vite. Inoltre, non dimentichiamo le frequenti grandinate, che hanno contribuito ad azzerare le produzioni. Per il comparto viticolo è stato un anno disastroso. Ora dovremo rimboccarci le maniche e cercare di fare il possibile per mantenere tranquilli i mercati nazionali. A livello regionale, come Cia, abbiamo chiesto subito alla Regione di attivarsi per mettere in opera degli strumenti che aiutino le aziende vitivinicole ad affrontare questo anno difficile. Per quello che riguarda la peronospora, abbiamo chiesto di intervenire non solo sul settore vitivinicolo, ma essendo una malattia fungina che colpisce tantissime colture, di verificare la possibilità di inserire nello strumento di aiuto delle altre coltivazioni".

E il settore olivicolo?

"Anche questo ha subìto forti perdite, dal 20% al 100%. Le piogge primaverili hanno influito sulla fioritura, ma per fortuna non hanno portato malattie, come nel caso della vite. Tuttavia, il permanere delle alte temperature ha prolungato gli attacchi della mosca olearia, mettendo in forte rischio la produzione". Tra le note positive, c’è almeno il riconoscimento delle Bandiere Verdi?

"È l’unica nota positiva. Abbiamo ricevuto due Bandiere Verdi Agricoltura: la prima assegnata a Pergola come Comune virtuoso per il progetto dell’orto a scuola, una iniziativa che vede la Cia protagonista a supporto del Comune da circa dieci anni. La seconda bandiera è stata assegnata alla storica azienda agricola Marino Montalbini Mays Ottofile di Roccacontrada (Arcevia), è un agricoltore custode che si sta adoperando per salvare questa varietà di mays antico che rischiava così l’estinzione".