Il rettore Carlo Porro: "Intelligenza artificiale, una grande opportunità anche per la medicina"

Professor Carlo Porro, rettore di Unimore, qual è il dialogo tra industria e ateneo di Modena e Reggio Emilia?

"Unimore interagisce con il mondo dell’industria, o più in generale delle imprese, a diversi livelli. C’è collaborazione nei progetti di ricerca europei, nazionali e regionali, al cui interno sono spesso presenti, accanto alle università, gli utilizzatori delle tecnologie e dei servizi innovativi sviluppati dai progetti. C’è poi il terreno fertile della ricerca applicata, commissionata direttamente dalle imprese ai dipartimenti di Unimore dove sono disponibili le competenze scientifiche richieste. Le imprese, infine, sono spesso parti interessate per i corsi di studio di Unimore e collaborano alla progettazione dei nuovi percorsi di studio. Su tutti e tre questi livelli, i rapporti di collaborazione tra Unimore e le associazioni industriali di Modena, Reggio Emilia e Mantova rappresentano asset preziosi per l’ateneo. Il dualismo accademia-impresa non ha più ragion d’essere. Università, imprese e istituzioni pubbliche collaborano per dare soluzioni alle sfide globali, anche verso lo sviluppo sostenibile".

L’intelligenza artificiale che sviluppi può avere nel campo della Medicina?

"In generale costituisce una enorme opportunità. Cito, ad esempio, l’identificazione di fattori di rischio ai fini della prevenzione, l’ausilio alla diagnosi delle patologie, ad esempio nel campo della diagnostica per immagini, e alla selezione di farmaci promettenti. La collaborazione tra ricercatori biomedici, clinici e esperti in intelligenza artificiale, aspetti giuridici e bioetici è fondamentale".

Quanto deve pesare l’etica sempre nel campo dell’intelligenza artificiale?

"La rapidità con cui l’intelligenza artificiale sta evolvendo rende imprescindibile un approccio etico, per assicurare che l’innovazione vada nella direzione di promuovere il bene comune, il rispetto della privacy, la sicurezza dei dati. Un tale approccio dovrebbe permeare tutte le fasi di sviluppo e applicazione dell’IA, dalla concezione alla distribuzione. Significa considerare non solo gli aspetti tecnici ma anche le implicazioni sociali, politiche ed economiche".

Qual è il fattore che più ha inciso nel far salire Modena al settimo posto nella qualità della vita?

"Credo che il ‘segreto’ debba essere cercato nella sinergia grazie alla quale tutte le istituzioni si impegnano a perseguire il bene comune. Una cooperazione che ha permesso di concentrare gli sforzi su economia e occupazione e che ha portato Modena a eccellere nella spesa delle famiglie per beni durevoli e a registrare un tasso di occupazione tra i più alti d’Italia. Anche il miglioramento della qualità di vita delle donne è un ottimo segnale".

Come immagina la Modena del futuro?

"Immagino una città ancora più aperta e solidale. Una comunità dove la formazione, la buona innovazione e la cooperazione guidano il progresso di tutti e tutte. Una città dove la tradizione non rappresenta un vincolo, ma una solida base per guardare avanti".

Quali sono i dipartimenti di eccellenza nell’elenco dei 350 selezionati dal Ministero?

"Tra i sette dipartimenti di Unimore ammessi alla selezione per i dipartimenti di eccellenza dall’Anvur, quelli effettivamente selezionati dal Ministero e quindi destinatari di finanziamenti per il quinquennio 2023-2027 sono il dipartimento di Educazione e Scienze Umane con sede a Reggio Emilia e il dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-infantili e dell’Adulto con sede a Modena; quindi, aree diverse rappresentate nelle due città".

Unimore ha ormai 25 anni, può crescere ancora?

"L’Università, in realtà, ha una storia di 848 anni. Da venticinque anni il nostro è uno dei pochissimi atenei ‘a rete di sedi’, un modello che si caratterizza per il progetto di sviluppo complementare, l’unitarietà della gestione e la pari dignità dei poli accademici. Per ciò che riguarda il futuro, stiamo lavorando per assicurare una crescita sostenibile, puntando sulla riqualificazione e l’ampliamento degli spazi didattici e di ricerca, per rendere l’ateneo più attrattivo, soprattutto per gli studenti di dottorato. Un impegno che richiede anche la collaborazione delle città per migliorare servizi come le mense".

Ci sveli un paio di progetti che ha nel cassetto per l’ateneo?

"Per il prossimo anno accademico, abbiamo previsto l’introduzione di una laurea magistrale in ingegneria medicale, con un curriculum dedicato al settore biomedicale. Poi stiamo potenziando l’infrastruttura di ricerca attraverso l’ampliamento delle nostre piattaforme tecnologiche. Ciò prevede un’apertura maggiore verso le imprese, con l’obiettivo di creare sinergie tra il mondo accademico e quello industriale. A Modena, ciò si traduce nel rafforzamento del Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti, mentre a Reggio Emilia, l’accento sarà posto su progetti educativi e di ricerca nel campo del digitale".

Quanto la politica aiuta l’università?

"La politica istituzionale gioca un ruolo cruciale, sia a livello nazionale sia regionale e territoriale. A livello nazionale e regionale, l’efficacia si misura nella capacità di far crescere la qualità del sistema accademico: ciò deve avvenire tramite l’aumento delle risorse per il personale, l’ingresso di giovani ricercatori e ricercatrici, il finanziamento di progetti e il miglioramento delle infrastrutture didattiche, di ricerca e residenziali. Sul fronte territoriale, quando agli intenti seguono azioni concrete. Mi riferisco, ad esempio, alla realizzazione del IV Polo nel Parco Innovazione e dei nuovi laboratori e aule all’interno del Campus San Lazzaro a Reggio, finanziati anche grazie ad interventi del Comune di Reggio Emilia e della Regione Emilia-Romagna. Un altro esempio è il progetto con il contributo del Comune di Modena per la messa in opera degli studentati ‘Bonacorsa’ e ‘San Barnaba’: oltre cento posti letto in più per i nostri studenti e studentesse".