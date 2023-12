"Il settore agroalimentare ha subito i colpi più duri. Ora serve normalità"

Normalità si va cercando: rivolgendo lo sguardo indietro al 2023 ormai alle spalle anche il mondo della cooperazione non può non evidenziare come questa sia stata l’ennesima annata funestata dalle incertezze, dopo il 2020 e il 2021 flagellati dal Covid e il 2022 gravato dalla crisi energetica.

Mauro Neri, presidente di Confcooperative Romagna, realtà che raduna più di 600 cooperative, per un totale di 140mila soci e di 35-40mila dipendenti, evidenzia come sia il settore agroalimentare quello che ha incassato i colpi più duri a causa dell’alluvione.

Presidente, si riferisce alle migliaia di ettari andati sommersi dalle acque?

"Non solo. L’alluvione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso; lo scenario generale era comunque fosco. Veniamo da quattro anni di problematiche legate ai cambiamenti climatici, con fioriture precoci in primavera seguite da gelate tardive, che vanno a incidere in maniera pesante sui quantitativi di frutta prodotta. Quest’anno l’alluvione ha aggravato la conta dei danni, con appunto migliaia di ettari allagati. Il disastro andrà a incidere sui raccolti futuri: molti frutteti sono da espiantare e ripiantare. Il rischio è che tanti agricoltori a fine carriera si domandino ‘ma chi me lo fa fare?’, portando all’abbandono di centinaia di campi. Con ripercussioni sui settori della trasformazione del prodotto, dei trasporti, della logistica. Nel frattempo le produzioni estere non stanno a guardare, ma acquisiscono spazi di mercato sui banconi dei supermercati".

L’altro settore gravato da pesanti interrogativi è quello del sociale, non è così?

"Operando per conto dell’ente pubblico il sociale subisce i mancati investimenti nel welfare. Pesanti soprattutto per quelle cooperative che operano in accreditamento. I maggiori costi nell’energia e nel settore dell’approvvigionamento alimentare non sono stati accompagnati da un adeguamento delle tariffe, che non può essere scaricato sulle famiglie. L’altro grande tema è quello relativo alla manodopera: medici, infermieri, oss. Semplicemente non ci sono. Le cooperative sono costrette a far arrivare gli infermieri dall’estero. Come del resto progettano di fare sempre di più anche gli ospedali".

Qual è la situazione dell’edilizia?

"Il bonus del 110% ha dato ossigeno a molte cooperative ma ha in qualche modo agito come un doping sul mercato. Le nostre realtà associate si muovono in un settore non stabilizzato ma mosso da picchi repentini, dove può capitare di avere bisogno di cento operai fra alcune settimane e solamente di dieci lavoratori fra sei mesi. Difficile fare programmazione in questo modo".

Il settore della cultura invece è ormai abituato a navigare nella tempesta, è corretto?

"E’ l’ambito che più di tutti non si è ancora ripreso dalla tempesta del Covid. Con effetti a cascata su tutto quanto ci circonda: meno cultura significa meno idee, meno novità, oltre che meno bellezza. Servirebbe una normalità di lungo periodo, che però, per un accavallarsi di motivi, tarda ad arrivare".

Filippo Donati