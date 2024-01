Il sindaco Matteo Lepore: "Welfare, scuola e cultura, le nostre grandi risorse. Ora non accontentiamoci"

di Andrea

Zanchi

Continuità. Se fosse necessario definire con una sola parola la performance di Bologna nell’annuale classifica della qualità della vita, questa sarebbe quella più adatta. Prima nel 2022 (quinta volta dal 2000), seconda nell’anno appena concluso, terza nel 2013 e mai fuori dalla top ten: cambiano epoche e a mministrazioni, ma la nostra città si conferma tra le migliori in cui vivere nella Penisola. Anche se, sottolinea il sindaco Matteo Lepore, non si può certo dormire sugli allori.

Bologna si conferma da tempo ai vertici per la qualità della vita in Italia: quali sono i punti di forza di questa costanza?

"Un risultato che ci fa piacere, ma che per noi vuol dire anche impegnarci a fare meglio. Credo che a incidere sulla continuità positiva di Bologna ci sia l’attenzione e le risorse che dedichiamo al welfare, alle scuole e alla cultura, che rappresentano da sole più della metà del nostro bilancio. Per noi sono servizi primari che devono essere garantiti a tutti. A volte li diamo per scontati, ma sono quello che fa la differenza di vivere in questa città. L’altro elemento è la capacità di trovare soluzioni nuove, di sperimentare, di non accontentarsi di chi dice che in fondo va già tutto bene così".

Restano due talloni d’Achille: la sicurezza e il prezzo delle abitazioni esploso negli ultimi anni: cosa si può fare comunque per migliorare la situazione sotto questi due aspetti?

"Sulla sicurezza lavoriamo fianco a fianco con le forze dell’ordine e promuoviamo iniziative di sicurezza integrata. Abbiamo dato particolare priorità alla Bolognina e alla zona di Piazza dei Martiri con una presenza costante, e i risultati si vedono. Negli incontri con i cittadini le persone apprezzano. Sulla casa, invece, siamo al lavoro con il nostro Piano per l’Abitare, che ha l’obiettivo di rendere disponibili 10mila nuovi alloggi in dieci anni. È un lavoro lungo, ma cominciamo già a vedere i primi risultati, come i nuovi studenti e il recupero degli alloggi sfitti. Oltre agli interventi urbanistici di rigenerazione urbana, che ci consentiranno di dare risposte alla domanda di casa per le diverse esigenze".

Infrastrutture e viabilità: cosa attende Bologna nei prossimi anni, dalla Città 30 al tram e al ‘nuovo’ Sfm?

"Saranno anni di grande trasformazione per la città, che porteranno con loro qualche disagio all’inizio, ma restituiremo ai bolognesi una città più bella, più vivibile e dove sarà più semplice e veloce muoversi. Bisogna guardare a queste misure nel loro complesso. La Città 30 non è solo un limite di velocità, ma ridisegna lo spazio pubblico e la libertà per tutti di viverlo in piena sicurezza. Così anche per il tram, dove oltre ad attraversare in tempi rapidi la città, riqualificheremo le strade, dai sottoservizi alle nuove alberature e marciapiedi. Per questo ogni intervento è legato all’altro. Il tram con la Città 30, si porta dietro maggiori investimenti per il trasporto pubblico, dagli autobus a un sistema di car sharing più efficiente".

Decisivo per la città sarà lo sviluppo dell’area del Tecnopolo: il nostro futuro è essere una grande Data Valley europea?

"Qui si concentra il 90% della capacità di calcolo italiana e il 70% di quella europea; siamo una delle prime quattro città al mondo per capacità di calcolo. Tradotto: saremo una città sempre più attrattiva e internazionale, capace di aggiungere alle realtà economiche di eccellenza che oggi creano lavoro di qualità, un nuovo settore, che stimolerà investimenti ed opportunità".

C’è però da affrontare il difficile restauro della Garisenda...

"Abbiamo candidato le Due Torri al riconoscimento Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità proprio per rendere questo restauro un’occasione per la città. Questo ci aiuterà sia in termini di promozione e visibilità, ma anche in termini di manutenzione e conservazione. A questo si unisce il progetto del racconto sul cantiere della Torre che vogliamo realizzare nel nostro Museo Medievale, una grande opportunità per far conoscere e scoprire la città".

Cosa deve aspettarsi Bologna da questo 2024?

"Il 2024 sarà un anno di impegno per stare accanto alle famiglie bolognesi, siamo nel vivo del nostro mandato e i tanti cantieri sono il segno di una Bologna che si sta trasformando e prendondo cura di sé. Le nuove scuole che inaugureremo sono il mio orgoglio più grande".