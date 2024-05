Il sostegno di Bper Banca: "Promuoviamo la nostra cultura"

Degustazioni di vini, talk e musica: inizia oggi in Piazza Minghetti la Bologna Wine Week, evento giunto alla sua seconda edizione dopo che quella dell’anno scorso aveva riscontrato un enorme successo. Obiettivo dell’iniziativa è quello di garantire ai cittadini e ai turisti la possibilità di svolgere degustazioni normalmente riservate agli addetti ai lavori in una cornice conviviale come quella di piazza Minghetti, con talk e concerti a fare da sfondo. Sarà possibile scegliere tra circa 30 cantine provenienti da tutta Italia, di cui molte anche dall’Emilia-Romagna. Organizzato con il patrocinio del Comune, della Regione e di Bologna Welcome, l’evento è sponsorizzato da Bper Banca, Confcommercio, Gandini Arredamenti e Ghedini Auto.

Si è espressa sull’iniziativa anche Cecilia Bavera, direttore regionale Emilia Est-Romagna di Bper, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa nel sostegno alle eccellenze del territorio: "Bper Banca ha deciso di essere protagonista anche quest’anno nel supporto a un momento di apertura nei confronti di giovani, ma non solo. Vengono valorizzate le imprese del territorio e la cultura specifica del food, che per noi sono elementi fondamentali".

"Dunque – prosegue Bavera – sosteniamo questo appuntamento nella città di Bologna poiché è un momento conviviale, di condivisione e di focus sulle eccellenze del territorio in cui noi crediamo particolarmente come banca. È un’ottima occasione di valorizzazione culturale del centro storico, non solo per Bologna e i bolognesi, ma anche per tutte quelle presenze del turismo italiano e internazionale che in questo momento mettono in luce il percorso culturale e artistico della città".

Alice Pavarotti