La Cassa di Ravenna: "Vicini alle popolazioni alluvionate con prestiti e donazioni"

Le banche locali non abbandonano il territorio in cui sono nate e che hanno contributo a far crescere. E laddove i grandi gruppi chiudono sportelli, le banche locali non solo non ne chiudono, ma ne aprono. È questa la traiettoria de La Cassa di Ravenna che guida un gruppo (insieme a Banca di Imola e Banca di Lucca e del Tirreno) che si articola su una rete di 135 filiali, 12 sportelli esattoriali, oltre ai punti vendita Italcredi e Sifin; i dipendenti sono, nel complesso, circa un migliaio. A fondare la Cassa di Risparmio di Ravenna Spa fu un gruppo di cittadini nel 1840 e nel 1895 iniziò la costruzione del palazzo, in cui ha sede, su di un terreno anticamente appartenuto alla Chiesa e al Monastero di San Giorgio dei Portici, fondati, pare, dai Cavalieri di Malta prima dell’anno Mille. Il 2023 è stato un anno particolare, segnato dall’alluvione e dai danni e dalle sofferenze che ha portato.

"Siamo stati vicini alle popolazioni alluvionate sia con prestiti, sia con donazioni – spiega il presidente de La Cassa Antonio Patuelli – e dal punto di vista strettamente economico il 2023 è stato un anno in linea con la nostra tradizione che abbina il consolidamento patrimoniale, a garanzia di imprese e clienti, alla capillare attività di sostegno al territorio. La Cassa, privata e indipendente dal 1840, decide in loco i suoi investimenti per famiglie e imprese". I dati del bilancio semestrale al 30 giugno indicano una raccolta diretta dalla clientela pari a 4.461 milioni di euro (+3,40%), una raccolta indiretta è di 5.307 milioni di euro (+4,45%), di cui 2.691 milioni di euro risparmio gestito (comprensivo dei prodotti finanziario-assicurativi). Diminuisce la domanda di prestiti, con impieghi di 3.224 milioni di euro (-2,39%) mentre il totale dei crediti deteriorati netti della Cassa (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) diminuisce del 14,47% e rappresenta il 2,65% del totale dei crediti netti. L’utile lordo della Cassa di Ravenna è salito a 26,7 milioni di euro (+21,4%), l’utile netto è cresciuto a 21,9 milioni di euro (+25%). Di recente è stato varato un aumento di capitale del Banco di Lucca e del Tirreno e della società di factoring Sifin, una garanzia importante per investitori, clienti e imprese e anche la dimostrazione dell’espansione dell’attività di due importanti componenti del Gruppo La Cassa di Ravenna. Così come va sottolineato l’avviamento di una campagna di educazione ai temi della diversità di genere attraverso la Fondazione per l’Educazione Finanziaria (fondata da ABI proprio su impulso del presidente Patuelli) che sta partendo in tutte le scuole ad iniziare dalle primarie; non a caso La Cassa di Ravenna è stata inserita tra le migliori aziende in Italia nella classifica del Financial Times su inclusione e diversità. Infine, da sottolineare le attività della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna rese possibili anche dai dividendi distribuiti da La Cassa. E’ imminente l’apertura di Palazzo Guiccioli e del museo dedicato a Lord Byron e l’insediamento, a Ravenna unica città in Italia, della Byron Society. Così come la Fondazione sostiene la cultura e la valorizzazione della città come dimostra anche l’impegno economico a sostegno dell’Università arrivata a 19 corsi di laurea in Città con il primo ciclo del corso di Medicina e Chirurgia prossimo al completamento.

Giorgio Costa