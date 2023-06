La filiera del Centro Italia in vetrina Vitellone Bianco dell’Appennino, la qualità è tra le parole d’ordine

C’è una filiera importante che coinvolge molte regioni della Penisola, Emilia Romagna e Marche in testa, ed è quella del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp, indicazione geografica protetta. Attualmente conta 3.218 allevatori presenti in 8 regioni del Centro Italia (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Abruzzo e Campania), con 77 operatori commerciali e 997 macellerie in tutta Italia. Il trend è in costante crescita, così come il numero dei bovini certificati, che nel 2022 sono stati 18.311. Il 2023 è inoltre un anno ‘speciale’ perchè ricorre un doppio anniversario, ovvero i 25 anni della Igp, primo marchio di qualità per le carni bovine fresche approvato nel 1998 dall’Unione Europea per l’Italia, e i 20 anni dalla costituzione del Consorzio di tutela. L’iniziativa prese il via grazie a un gruppo di allevatori che a metà degli anni ’90 chiesero all’Unione Europea il riconoscimento di una certificazione di qualità sulla carne delle razze bovine tipiche del Centro Italia: Chianina, Marchigiana e Romagnola. Complessivamente gli allevamenti di bovine da carne nelle Marche sono più di 2.200 per un totale di quasi 39 mila capi mentre gli allevatori in Emilia Romagna sono 2.370 per un totale di oltre 85.600 esemplari. La razza Romagnola è molto radicata in Appennino anche se il numero di esemplari non è elevato.

Secondo l’Araer, l’Associazione regionale allevatori dell’Emilia Romagna, in Emilia Romagna si contano 303 allevamenti per un totale complessivo di 9.843 capi iscritti al libro genealogico, un numero abbastanza esiguo e circoscritto alle province di Bologna, Ravenna, Forlì e Rimini. Tuttavia questa pregiata carne ha molti estimatori e ci sono aziende che hanno investito nella filiera corta, come nel caso dell’l’azienda agricola e agrituristica biologica Ca’ del Becco, immersa tra le colline a ridosso del Parco della Vena del Gesso a Casalfiumanese (Bologna) che ha cercato, nel corso degli anni, di differenziare le attività con molti progetti all’insegna della multifunzionalità. A conduzione biologica, l’allevamento (che aderisce al Consorzio Vitellone Bianco Igp) è composto da 80 capi di bovini da carne di razza Romagnola. A questo si aggiunge la ristorazione di qualità dell’agriturismo che propone menu tematici con i prodotti del territorio, un esempio di ‘multifunzionalità’ aziendale, "Ho scelto di trasformare l’allevamento in un’azienda multifunzionale che propone una serie di prodotti e attività – spiega Germana Freddi che conduce l’azienda di famiglia –. Inoltre trasformiamo e vendiamo direttamente i prodotti che per la maggior parte vengono utilizzati per la ristorazione nel nostro agriturismo".

Claudio Ferri