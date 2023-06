La forza di Conserve Italia "Ripartenza a tempi record dopo i danni dell’alluvione"

di Mattia Grandi

È ripartita a tempo di record la produzione di succhi di frutta nello stabilimento di Conserve Italia a Barbiano di Cotignola, in provincia di Ravenna, duramente colpito dall’alluvione del 16 e 17 maggio scorsi.

"Dopo ventisei giorni trascorsi a ripulire e ripristinare reparti produttivi e magazzini danneggiati da acqua e fango – spiega Gabriele Brignani, direttore operativo di Conserve Italia –, il 12 giugno abbiamo fatto ripartire una prima linea di confezionamento succhi e successivamente ne sono state riattivate altre".

Una prova di reazione significativa davanti al quadro desolante causato dalla calamità naturale. "Il cronoprogramma è stato rispettato e così siamo riusciti a riportare la fabbrica alla piena produzione già entro la fine di giugno – continua –. Nei prossimi giorni saranno ripristinate anche le linee di trasformazione della frutta fresca che potrà così tornare ad essere conferita dai soci agricoltori".

Una ripresa, quella dello storico stabilimento dove campeggia l’insegna Valfrutta, avvenuta in tempi estremamente rapidi in modo da ridurre le ripercussioni sui clienti e fornire adeguate prospettive alla filiera agricola locale. Già il lunedì successivo all’alluvione, infatti, Conserve Italia aveva ripristinato la spedizione delle merci da Barbiano. La ripresa delle attività produttive è arrivata dopo sedici giorni effettivi di stop imposto da acqua e fango, un periodo durante il quale l’azienda ha potenziato la produzione di succhi nel vicino stabilimento di Massa Lombarda, senza però arrivare a coprire i volumi lavorati a Barbiano.

"Quando la mattina del 18 maggio siamo riusciti faticosamente ad entrare nella fabbrica con l’acqua fin sopra alle ginocchia, era difficile prevedere una ripartenza della produzione in tempi così rapidi – sottolinea Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia –. Il merito va ai tanti collaboratori che si sono prodigati per ripristinare il prima possibile le attività, sacrificando anche weekend e ponti festivi pur di favorire una veloce ripartenza".

Non solo. "La quantificazione dei danni è ancora in corso – aggiunge Rosetti – e riguarda le conseguenze sui macchinari e gli impianti, le scorte di magazzino che sono andate perdute a causa del fango e il prolungato stop in un periodo di massima produzione come quello estivo, quando lavoriamo la frutta conferita dai nostri soci agricoltori". Ma c’è grande fiducia per il futuro. "Sono particolarmente felice per questa rapida ripartenza – conclude – che ci consente di proseguire il nostro percorso di innovazione già pianificato con i lanci dei nuovi succhi Valfrutta Difesa+ e Derby Blue, oltre a poter garantire le forniture ai nostri clienti visto che siamo all’inizio della stagione estiva 2023".

Lo stabilimento di Barbiano lavora 45mila tonnellate di frutta all’anno proveniente dalla filiera agricola locale producendo 150 milioni di litri di succhi commercializzati in vari formati con i marchi Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani. In questo sito sono impiegate circa 300 persone tra addetti dell’azienda e personale esterno.

L’alluvione, però, non ha impedito a Conserve Italia di presentare le novità per l’estate. Sono due in particolare i nuovi prodotti della categoria succhi lanciati di recente sul mercato per intercettare le esigenze dei consumatori. Si parte con Valfrutta Difesa+, una gamma di succhi di frutta funzionali proposti nel formato famiglia e composti per l’80% da frutta e verdura, con l’aggiunta di vitamine indicate per il benessere della persona: la tiamina per il cuore presente nel gusto melograno, il calcio per le ossa in ace-pesca, la niacina per la mente in ananas e le vitamine A, C, D e lo zinco nell’ace passion fruit. Spazio poi al nuovo Derby Blue Zero che rinnova ben tre gamme proponendo nuovi gusti e ricette sia nel formato famiglia (da litro e litro e mezzo, ndr) sia nel formato per il consumo fuori-casa nel brik da 330 millilitri. In questo caso, il focus è orientato sul ridotto apporto calorico, appena 12 chilo calorie per 100 millilitri, e sulla sostenibilità ambientale in quanto si tratta di prodotti a emissione zero perché dopo le azioni portate avanti per ridurre l’impatto sull’ecosistema dei processi produttivi, Conserve Italia ha deciso di compensare le emissioni rimanenti sostenendo la Laguna del Dogà a nord di Venezia, un’oasi di biodiversità da 1.800 ettari.