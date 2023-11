La gestione dei rifiuti. Eco.Ser all’avanguardia: "Nuovi servizi in arrivo. Obiettivo sostenibilità"

Eco.Ser. è una delle aziende leader in Italia nella gestione e nello stoccaggio di rifiuti. La storia dell’azienda è spiegata dall’amministratore unico Gilberto Gherardi: "Eco.Ser. nasce nel 1995 come azienda di sola intermediazione di servizi ambientali senza detenzione di rifiuti. Successivamente ha acquisito un impianto di stoccaggio rifiuti a Villanova di Castenaso che continuiamo a gestire tutt’ora e dove si trova la sede sociale. L’azienda occupa 25 dipendenti. Poi nel 2022 abbiamo acquistato, nelle adiacenze dell’attuale sito, un capannone dove contiamo di trasferire ed ampliare l’attività che svolgiamo migliorando la quantità e la qualità dei servizi offerti, la qualità dell’ambiente di lavoro e la sostenibilità aziendale utilizzando energia rinnovabile e pulita".

Quali saranno le prospettive di sviluppo?

"Abbiamo forti aspettative di sviluppo anche perché siamo ubicati in un’area fortemente industrializzata e dinamica".

Nei prossimi mesi quali saranno i nuovi prodottiservizi che immetterete sul mercato?

"Considerando che siamo impianto di stoccaggio le novità che pensiamo di immettere sul mercato sono legate a nuovi servizi come la triturazione di rifiuti pericolosi (e non). Abbiamo anche altri progetti che per ora preferiamo non annunciare, ma che ci dovrebbe consentire di intercettare risorse del Pnrr. La nostra attività è fortemente legata al territorio dal quale raccogliamo e gestiamo rifiuti e forniamo servizi ambientali. Anche perché è importante ’girare’ il meno possibile con i rifiuti sostenendo il principio di prossimità nella gestione quando possibile. Non vi è quindi esigenza né siamo in grado di sviluppare attività all’estero anche se in ambito comunitario verso i Paesi dell’est Europa e in Paesi del bacino del Mediterraneo si possono creare delle condizioni per sviluppare piccolimedi progetti nei quali possiamo partecipare con le nostre competenze e conoscenze".

Come coniugate lo sviluppo con la sostenibilità?

"Coniugare lo sviluppo con la sostenibilità è un imperativo inderogabile al quale non intendiamo sottrarci. Il nuovo sito avrà una copertura con pannelli fotovoltaici anche con ricariche elettriche per le auto dei dipendenti che intenderanno farne uso. Il parco automezzi sarà completamente rinnovato. Eco.Ser. attualmente è in grado di offrire un servizio completo per le aziende che hanno necessità di smaltire i loro rifiuti in tutto il Centro-Nord. L’azienda si occupa di servizi per l’ambiente e gestione dei rifiuti, vantando un’esperienza pluridecennale nel settore. Siamo dotati per le attività di erogazione del servizio di trasporto e di intermediazione per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Attività di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con un sistema di gestione integrato qualità ambiente secondo la norma Uni En Iso 9001 e Uni En Iso 14001". Tra i servizi offerti dalla Eco.Ser figurano guida nell’omologazione dei rifiuti, dalla classificazione all’individuazione della miglior filiera di gestione attraverso la verifica delle schede di sicurezza e analisi dei singoli rifiuti. Ma anche ricerca e proposta della migliore soluzione logistica di trasporto in conformità alla legge "con il nostro parco mezzi, con compilazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti in caso di servizio effettuato da Eco.Ser.; sopralluoghi, campionamenti e analisi di classificazione dei rifiuti, organizzazione del deposito temporaneo nelle aziende con analisi delle modalità di stoccaggio dei rifiuti e verifica dell’idoneità degli imballaggi".

Nei servizi non mancano ovviamente etichettatura, eventuale risistemazione e messa in sicurezza ai fini di una corretta gestione; tenuta dei registri di carico e scarico e Mud, Audit Ambientali, aggiornamento sulla normativa in materia di gestione rifiuti, mediante l’invio di circolari e materiale informativo. L’azienda è in prima linea anche per organizzazione di visite eo incontri formativi con esperto in materia; fornitura di imballaggi e attrezzature per rifiuti; organizzazione della pulizia di reti fognarie e di fosse biologiche. I clienti possono richiedere anche bonifiche di cisterne e di vasche contaminate da carburanti o altro; aspirazione e trasporto di piccole quantità di liquidi con pompa portatile e infine smaltimento e bonifica materiali in amianto.