La manager gestionale:: "Siamo in crescita"

È il 2014 quando Fabio Fusconi, odontoiatra con alle spalle 20 anni di esperienza, e la dottoressa Monica Pezzi, esperta in ambito gestionale e finanziario, avviano a Ravenna un progetto denominato ’tutto in una clinica’: in un unico luogo il paziente deve ricevere le migliori cure grazie all’utilizzo di moderne tecnologie e ad un team di professionisti esperti in specifiche branche dell’odontoiatria. Dottoressa Pezzi, perché la scelta del termine ‘clinica’ nel nome?

"Perché è una struttura con una complessità organizzativa e perché a Ravenna c’è la possibilità di pernotto".

Quali sono le differenze tra il gruppo Santa Teresa e le realtà locali ?

"Innovazione, ricerca e sviluppo, questo è il nostro dna. Inoltre, dietro a tutto questo ci sono le persone, le competenze e l’affiatamento di team".

Come è andato lo scorso anno? Qual è stato il bilancio?

"Si conferma un anno di crescita a due cifre grazie alle due nuove start up, la sede di Rimini e la sede di Casalecchio. Il gruppo nato nel 2014 con zero euro di fatturato si attesterà sugli 8,5 mil di euro nel 2023".

Il gruppo guarda al futuro, quali sono le prospettive per gli anni a venire? Che progetti avete?

"Il nostro piano di crescita prevede l’apertura di nuove sedi in Emilia Romagna, e ancora formazione e crescita di tutto il personale coinvolto nel mondo odontoiatrico. La nostra mission è quella di far conoscere il nostro modello di offerta odontoiatrica nella nostra regione. Per fare questo abbiamo creato una scuola di formazione per odontoiatri ‘digital dental school’ che accoglie giovani professionisti che hanno voglia di crescere professionalmente".

Può spiegarci in cosa consiste la proposta formativa?

"Prevede una formazione teorica ma anche di tutoring nei nostri centri dentali. Il professionista ‘junior’ è affidato ad un tutor per cui attraverso un costante confronto ‘one to one’ sul campo il giovane professionista apprende in fretta ed in modo efficace. Crediamo fortemente che la formazione delle persone sia alla base di un’organizzazione in crescita, come accade al nostro gruppo, e per il 2024 prevediamo anche corsi di formazione per tutte le figure professionali quali il responsabile assistenza pazienti, il coordinatore di sede".

In che modo definirebbe l’espressione ‘moderna odontoiatria’?

"Per noi ‘moderna odontoiatria’ significa un team di odontoiatri che lavora con specifiche competenze, che attua le metodiche più moderne e utilizza tecnologie all’avanguardia. Un esempio: in ogni nostra sede sono presenti due moderne attrezzature per noi fondamentali: la tac cone beam e lo scanner intraorale. Il primo ha lo scopo di eseguire una diagnosi precisa, cioè analizza la struttura ossea del paziente prima di ogni intervento di implantologia. Lo scanner intraorale ha sostituito quasi completamente l’impronta tradizionale. Il paziente non deve più sopportare il disagio del fastidioso masticone".

Annamaria Corrado