La mission dell’Eubiosia: "Garantire la ’buona vita’"

Al centro della missione della Fondazione Ant, c’è il concetto di Eubiosia, "il neologismo coniato da mio padre che resta il fulcro di ogni nostra attività – specifica la presidente Pannuti –. Perché la buona vita (dal greco eu, bene, biòs, vita) è l’esistenza in dignità che ci sforziamo di assicurare ogni giorno a chi assistiamo, con amore, a casa sua. Col conforto di chi lo ama". L’impegno di Ant entra nelle case dei sofferenti, donando loro dignità e cura. E tra poco partirà la campagna per il 5x1000, un momento importante per una realtà come quella della Fondazione Ant.

"È un momento molto importante – evidenzia Pannuti –. Non solo e non tanto per l’ammontare del gettito che i nostri sostenitori hanno la premura di accordarci, con fedeltà, e per il peso che questa voce ha sul totale delle nostre raccolte annuali, ma perché l’intera cifra che entra attraverso questo canale viene utilizzata per la nostra mission principale: l’assistenza domiciliare".

Ma non è finita qui. "Sottolineo, inoltre, che la devoluzione del 5x1000 è una di quelle rare occasioni in cui il cittadino può davvero fare la differenza laddove pensi sia più utile. Perché il sale della democrazia, in fondo, è proprio la partecipazione".

Fondazione Ant porta gratuitamente a casa del malato un’assistenza socio-sanitaria completa e tutte le cure mediche necessarie, offrendo un supporto globale a beneficio del paziente e del suo nucleo familiare.

Le équipe specialistiche e multidisciplinari della Fondazione sono presenti in 11 regioni italiane, da Nord a Sud, e sono composte da medici, infermieri e psicologi qualificati e formati per l’assistenza domiciliare oncologica e per le cure palliative. I professionisti sono in grado di erogare a domicilio prestazioni a seconda delle necessità del singolo paziente.