"La nostra industria è all’avanguardia"

"L’industria italiana non ha mai contestato la necessità della transizione ecologica, è la seconda al mondo per il riciclo di rifiuti industriali, eppure nessuno ne parla. Ma o noi la affrontiamo per quello che è oppure dal punto di vista ideologico. La Ue l’ha affrontata una ideologia pervasiva, se si vogliono raggiungere determinati obiettivi entro un certo tempo bisogna mettere delle risorse". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenendo all’assemblea degli industriali di Pesaro Urbino. "Cina e Usa si sono posti determinati obiettivi e hanno investito - ha aggiunto -. L’Europa ha detto ‘vogliamo essere il n. 1 per la sostenibilità, arrangiatevi’". Con il Pnrr ci sono a disposizione "65-70 milioni per l’Italia" a fronte degli investimenti miliardari datti da Usa e Cina. Inoltre per l’automotive "sono a rischio 70mila posti di lavoro", bisogna porsi il problema di "ri-formazione degli addetti". Dal punto di vita sociale Bonomi ha segnalato le contraddizioni di chi usa il cellulare, "per il quale si usa il litio, che viene scavato dai bambini in Congo". "Dobbiamo discutere di un’impronta sul pianeta - ha insistito -, non occuparci solo del pezzo finale. Nessuno sa se abbiamo impianti sufficienti a smaltire le batterie. Sul tema della transizione siamo d’accordo ma bisogna accompagnarla con le risorse necessarie. Chiedere di fare ulteriori investimenti non supportati non va bene" ha concluso.