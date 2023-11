La ricerca: in tavola almeno una volta a settimana

Fritte, arrosto o bollite, le patate sono alla base dell’alimentazione italiana. Questi tuberi, conosciuti storicamente come “cibo povero”, hanno infatti saputo conquistarsi un posto sulla tavola degli italiani non solo per il loro gusto ed economicità, ma anche per altri fattori come i benefici nutrizionali, la sostenibilità che caratterizza l`intera filiera e la versatilità nell`uso e nella conservazione. Una ricerca realizzata da Occurrence e commissionata da UNAPA, l’Unione nazionale tra le associazioni dei produttori di patate, rivela che le patate sono al quinto posto tra gli alimenti più consumati in Italia. L’80% del campione afferma infatti di mangiare patate almeno una volta a settimana, e ben tre persone su dieci consumano un piatto a base di patate più volte alla settimana.

Le regine dei tuberi si attestano quindi al quinto posto tra gli alimenti più diffusi sulle tavole italiane, precedute da frutta e verdura fresche (consumate almeno una volta a settimana dal 96% degli intervistati), dalla rivale pasta (94%), dalle fonti di proteine animali (94%) e dai latticini (90%). Confermata invece la superiorità sul riso, altra fonte di carboidrati per eccellenza, consumato almeno una volta a settimana “solo” dal 77% del campione. Tra i principali fattori che spingono gli italiani ad acquistare le patate c’è senza dubbio il rapporto qualitàprezzo, che guida ben il 53% del campione nella scelta del prodotto.