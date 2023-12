La sanità del futuro . Nel 2023 ottomila pazienti ricoverati alla Domus. Cura della persona dal 1961

Una sanità privata sempre più interconnessa con quella pubblica senza perdere le proprie specificità sul versante della qualità della prestazione e dell’attenzione al paziente.

Domus Nova (con una forte specializzazione ortopedica) e Casa di cura San Francesco più votata all’oculistica (da un paio d’anni entrate a far parte del gruppo Garofalo Health care, 37 strutture in Italia con ricavi di gruppo a quota 323 milioni nel 2022) si rafforzano e guardano avanti forti degli 8mila pazienti ricoverati alla Domus nel 2023 e di ricavi che, sommati, arrivano a quota 33 milioni.

Domus Nova comincia la sua attività sanitaria nel 1961, quando alcuni medici decisero di dedicare la propria opera professionale e umana alla cura del prossimo, avviando un nuovo servizio che avesse come obiettivo la salute e l’accoglienza dei pazienti. In particolare, Vittorino Campagnoni, Olimpio Grandi e Antonio Roversi, già medici emeriti ed affermati, concentrarono la propria vita professionale unicamente verso la realizzazione di questo progetto. Nel 2017 Domus Nova S.p.A. acquista la clinica San Francesco di Ravenna, dando luogo al polo della sanità privata accreditata con il SSN del territorio ravennate, garantendo ai cittadini ulteriori opportunità assistenziali e continuità di servizio. Il 28 luglio 2021 gli ospedali privati accreditati Domus Nova e San Francesco di Ravenna entrano a far parte del Gruppo Garofalo Health Care Spa. Primo ed unico gruppo italiano quotato nel segmento Star della Borsa di Milano nel settore dell’healthcare, costituito da strutture sanitarie di eccellenza, operanti nei diversi comparti sanitari (ospedaliero, territoriale e socio-assistenziale) e situate nelle regioni più virtuose del Nord e Centro Italia.

"L’obiettivo dell’acquisizione, avvenuta in un momento economicamente complesso – spiega il direttore operativo Alberto Mazzanti – era quello di rimettere pienamente in corsa le due strutture. E’ stato completamente rinnovato il management, ma in particolare, con l’ingresso in GHC è aumentata l’attrattività della struttura per i professionisti e oggi possiamo contare su clinici di grande esperienza e indubbia capacità. Siamo partiti con i primi investimenti per migliorare il flusso dei pazienti in accettazione sia in Domus Nova che in San Francesco. In Domus Nova abbiamo poi ristrutturato un’area dedicata al percorso dei pre-ricoveri e iniziato a migliorare il contesto organizzativo delle degenze e oggi abbiamo in piedi ulteriori progetti di sviluppo".

In tutto questo, resta di fondamentale importanza il rapporto con la sanità pubblica visto che almeno l’80% dell’attività delle due cliniche è costituita da pazienti che arrivano dall’Ausl. "Sotto questo profilo – spiega ancora Mazzanti – i nostri servizi sono perfettamente integrati con quelli dell’Ausl con la quale lavoriamo in stretta collaborazione".

Quanto a investimenti, spiega il direttore amministrativo Andrea Canducci, "sui progetti di sviluppo stiamo investendo circa 2 milioni l’anno anche grazie a bilanci sani che ci consentono margini per i futuri investimenti. Non ci mancano le idee e, pur con una particolare attenzione ai costi di esercizio, continuiamo a progettare per il futuro". "Oggi – continua il dottor Paolo Masperi, direttore sanitario - possiamo guardare con ottimismo ai progetti di miglioramento strutturale, di rinnovamento tecnologico e di aumento dell’offerta di servizi. Solo per citare alcuni dei principali obiettivi di breve periodo, in San Francesco stiamo ultimando i lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico e quelli per fisioterapia e nel 2024 partiranno le relative attività. In Domus Nova, sempre nel 2024, abbiamo previsto di ampliare la nostra dotazione tecnologica con una Risonanza Magnetica Nucleare di ultima generazione e di effettuare opere di ristrutturazione delle degenze per migliorare i livelli di accoglienza dei nostri pazienti".

Giorgio Costa