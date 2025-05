La sfida del Terminal Container: "Commerci e linee in aumento,. Siamo un punto di riferimento"

"Aprile conferma un ottimo trend e nei primi quattro mesi del 2025, a confronto con l’anno precedente, i dati sono in crescita". Questo il quadro generale della situazione del Terminal container Ravenna tracciato dal presidente, Giannantonio Mingozzi.

Presidente, qual è il dato della crescita per i primi quattro mesi dell’anno?

"Abbiamo registrato un aumento pari al 15%. E stiamo parlando di più di 70mila container. Nel 2024 abbiamo assistito a una contrazione dei volumi come conseguenza della crisi del Mar Rosso, poi c’è stata la ripresa e ci siamo riassestati su valori normali da aprile in avanti. Oggi il trend è di media del + 15%".

Sono dati che si riferiscono alla movimentazione dei container. E per il resto?

"Sono in crescita tutte quelle modalità di trasporto e commercio che, in Europa, stanno sostenendo una ripresa di interscambio. Noi siamo tra i primi".

Si può parlare di ulteriore miglioramento a riguardo?

"Sì. Le esportazioni e le importazioni di container pieni sono in crescita, significa che arrivano in porto carichi e ripartono verso altre destinazioni. Questo perché ci sono due nuovi servizi che, come TcR, abbiamo acquisito. Sono due nuove linee tra le più importanti, la francese Cma Cgm e la cinese Cosco che contribuiscono alla crescita dei volumi e al miglioramento delle Shipping line. Tenendo conto anche che, quando parliamo di shipping line, ce ne sono di significative, dalla Msc, a Zim e Borchad. Per citare le principali che lavorano col nostro terminal".

Maggio come sta andando?

"Sta dando segnali buoni e i volumi sono interessanti, siamo inoltre nel pieno della stagione ortofrutticola e Ravenna è molto impegnata in relazione alle importazioni da Cipro e dall’Egitto. È un punto d’arrivo per l’Adriatico, ed è importante aver mantenuto, anzi accresciuto, merce che ha bisogno anche di container refrigeranti".

Un buon risultato tenendo conto anche della situazione a livello internazionale.

"Assolutamente. Con tutto quello che sta succedendo è un buon risultato. La stessa questione dei dazi di Donald Trump aveva rallentato il movimento di alcune merceologie e tipologie di trasporto come la nostra. Adesso sembra che le cose stiano ritornano nel verso giusto. Godiamo anche della ripresa della navigazione nel Mar Rosso di molte compagnie di navigazione. Ci aspettiamo una crescita di destinazioni come la Penisola Arabica, l’India".

Come procedono i lavori del nuovo terminal?

"Bene, secondo il programma dettato da Sapir e Autorità portuale. Ci auguriamo che anche le Ferrovie, che hanno ormai un progetto definito, completino i lavori delle linee destinate al terminale container. Le infrastrutture di collegamento sono fondamentali; senza, un terminal non può andare avanti.

a.cor.