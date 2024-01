La terra dei centenari. Negli ultimi vent’anni sono quadruplicati: "Qui si invecchia bene"

di Franco Veroli

ANCONA

Il dottor Giuseppe Pelliccioni è neurologo all’Inrca, istituto a carattere scientifico di Ancona, una struttura che ha gli occhi puntati proprio sugli anziani. Oltre a tutta una serie di servizi e prestazioni di eccellenza, si pensa al benessere dell’anziano a tutto tondo. Non a caso il 14 dicembre, di concerto con Regione, l’Agenas e Federsanità, l’Inrca ha organizzato un "laboratorio multiregionale per lo sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria del paziente anziano". Dottor Pelliccioni, nelle Marche ci sono quasi seicento ultracentenari, il quadruplo rispetto a vent’anni fa. Un bel successo, non crede?

"Senza dubbio, anche se la tendenza all’aumento della vita media riguarda tutta l’Italia, in una popolazione sempre più anziana. E nella nostra regione la quota di anziani è superiore rispetto ad altre realtà. Credo, però, che non si debba valutare il solo dato numerico quantitativo, ma anche qualitativo. È vero che si vive più a lungo, ma bisogna anche vedere come, qual è la qualità della vita. Anche chi ha 102 anni, in un contesto sociale allargato in cui mantiene relazioni con familiari e amici, può vivere bene. Molti però si trovano in condizioni di solitudine o soffrono di gravi patologie croniche, in primis forme di demenza come la malattia di Alzheimer". Che cosa ha reso possibile per un numero crescente di persone superare il secolo di vita?

"Direi che un ruolo decisivo l’ha avuto, e lo ha ancora, il sistema sanitario nazionale. Negli ultimi decenni la scienza, e con essa la medicina, ha fatto importanti passi in avanti, e questo si è tradotto in straordinari benefici clinici e sanitari. Basti pensare agli importanti miglioramenti raggiunti nella prevenzione delle malattie infettive, in campo diagnostico, allo sviluppo di nuovi farmaci e ai trattamenti terapeutici non farmaologici. Ciò ha facilitato la prevenzione, ma ha anche consentito di convivere con patologie che fino a qualche decennio fa potevano anche essere letali, come l’ipertensione, diabete oppure cancro, tanto per citarne alcune. Poi, certo, alla longevità concorrono anche degli altri fattori". Tipo l’alimentazione?

"Direi di sì, ma in generale l’adozione di un sano stile di vita. La dieta mediterranea, una dieta ricca di fibre, ha il suo peso, insieme alla "piccola dimensione" dei luoghi e delle distanze, che rispetto alle grandi realtà riduce la componente di stress e di solitudine. Ma contano moltissimo anche l’attività fisica e la partecipazione alla vita sociale, perché queste concorrono in modo determinante a quello che è chiamato "invecchiamento attivo" e che ha effetti importanti sulla salute di un anziano in generale, specie per ciò che riguarda l’aspetto cognitivo. Mantenere una certa vivacità intellettiva, la lettura e la discussione con gli amici, riducono i rischi di quella che purtroppo è una patologia in crescita, vale a dire la demenza, nelle sue diverse forme, in particolare l’Alzheimer". Qual è l’incidenza di questa malattia?

"In Italia si contano circa un milione di pazienti con demenza, 600mila dei quali malati di Alzheimer e circa 80mila nuovi casi all’anno, e ci sono circa tre milioni di caregiver, vale a dire persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza dei loro cari. L’Inrca è molto attiva e ben attrezzata, con procedure e strumenti d’avanguardia per fare fronte a questo problema. Abbiamo percorsi specifici diagnostico-terapeutici per la malattia di Alzheimer, per la malattia di Parkinson, per le patologie cardiovascolari, il diabete, e per le patologie croniche dell’anziano con un approccio innovativo. L’Inrca è l’unica struttura ospedaliera nella regione nella quale è possibile, tramite una puntura lombare, fare una diagnosi certa della malattia di Alzheimer, dosando specifiche proteine liquorali. Sono stati attivati dei nuovi trattamenti terapeutico – riabilitativi per la malattia di Parkinson nella speranza, entro la fine di quest’anno, se poi approvati in sede europea, di poter avere a disposizione nuovi farmaci biologici per l’Alzheimer".