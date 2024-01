La voce di Raphael Gualazzi: "Natura, musica ed emozioni. Porto le mie origini nel cuore"

Gualazzi, ma lei che rapporto ha con le Marche?

"Ormai sono 13 anni che non vivo più qui, anche se devo dire che nell’ultimo mese mi è capitato di tornare per stare più vicino alla mia famiglia. Faccio più che altro la spola tra Milano, dove lavoro, Edimburgo, dato che la mia compagna è di lì, e Pesaro. Sono sparso un po’ qua e un po’ là, a seconda di impegni e concerti... Ma torno sempre con piacere, va detto".

I modi sono dolci e pacati, la simpatia e la disponibilità non mancano, anche se dal tono di voce Raphael Gualazzi lascia trasparire una sottile vena amarcord, soprattutto quando parla della sua terra d’origine. Nato a Urbino, si è diplomato al Conservatorio Rossini di Pesaro, poi ha scelto di trasferirsi verso altri lidi: le Marche, in sostanza, continua a portarle nel cuore. E, nonostante un po’ di titubanza a causa dei tanti anni in cui non vive più nella sua regione, non risparmia mai belle parole nei suoi confronti appena viene interpellato: "Tornando a casa, ho trovato un posto con una grandissima qualità della vita. L’ho notato subito ed è sempre bella come sensazione". La 25esima provincia d’Italia, per l’esattezza, stando alla classifica del Sole 24 Ore.

Si vive bene qui, insomma?

"Beh, c’è la possibilità di avere il centro storico e il mare così vicini, e qualsiasi distanza percorribile a piedi. Non è da tutti".

Parla di Pesaro o della regione più in generale?

"Le Marche sono un posto meraviglioso e conservo dei bei ricordi".

Parla degli esordi del suo percorso artistico?

"Ricordi del Conservatorio, sicuramente. Penso anche che il Rof (il Rossini Opera Festival, ndr) abbia contribuito molto ad avvicinare il pubblico a Pesaro, arrivano persone da tutte le regione perché è una manifestazione molto importante, e non soltanto per chi ama l’Opera. Si stimola la sensibilità per quanto riguarda la musica".

C’è fermento culturale, quindi.

"Sì, ma la provincia di Pesaro-Urbino conserva anche quel torpore caratteristico della provincia, unito alla facilità anche negli spostamenti. Pesaro è molto vivibile, e la natura è quasi incontaminata, illibata".

Sembra quasi senza tempo?

"Le nostre Marche sono ricche e per me mantengono davvero una natura in contaminata, quasi magica. Credo abbiamo dei paesaggi unici dal punto di vista storico naturale e viene conservato quell’aspetto bucolico, però allo stesso tempo storico e culturale, che non si vede nella stessa maniera da nessun’altra parte. Un grande connubio fra natura, arte e storia. E, tutto questo, rimane radicato nella cultura delle persone, nel modo di relazionarsi con gli altri".

Le Marche hanno influenzato la sua musica e il suo percorso artistico?

"Sicuramente sarebbe stato diverso nascere di fronte a una foresta di cemento... (sorride, ndr). C’è un ricordo che riemerge in maniera particolare...".

Quale?

"Ricordo quando scrivevo il mio secondo album, che ha avuto un riscontro molto importante: abitavo in un borgo, a Castelcavallino. Ero in cima a un cocuzzolo, circondato a 360 gradi da un paesaggio straordinario. A quel punto non ti pesa più nemmeno passare le notti a scrivere e suonare. Perché poi, alla fine, vedi un’alba del genere e ti ripaga di qualsiasi sacrificio, di qualsiasi sforzo".