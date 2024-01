L’aggregazione tra i punti di forza. Dai musei a terme e ristoranti. Una città che ha voglia di vivere

Sport, musei, arte, cultura e spettacoli. La sesta tappa della classifica generale del Sole 24 Ore indaga sulla valorizzazione dei patrimoni storici e culturali delle città italiane, attraverso la sesta ‘gara di tappa’ che porta il titolo di ‘cultura, tempo libero e partecipazione’. Gli indicatori presi in causa, infatti, mostrano il numero di ingressi agli spettacoli, l’offerta culturale, librerie e anche l’indice di lettura. Poi, insistono sul patrimonio museale e, tra gli altri non citati, gli indici di sportività e di lettura. Ma c’è spazio anche per i bar, i ristoranti, le piscine e gli stabilimenti termali, misurandone l’intensità.

Bologna in questa competizione rientra nelle prime venti città più virtuose, anzi tra le prime dieci. Top ten, quindi, anche questa volta. Più precisamente, la città delle Due Torri si siede al nono posto, migliorando la sua performance di una posizione, visto che lo scorso anno si è classificata come decima. Sotto di noi, c’è Pescara; sul podio in ordine crescente, invece, Trieste, Milano e Rimini. Prima di affrontare gli indicatori più ‘pratici’, concentriamoci sul dato elettorale. Bologna è famosa anche per l’interesse che i suoi cittadini dimostrano per la vita politica e per la partecipazione attiva nel momento delle elezioni. Questa condotta virtuosa consente alla città dei Portici di guadagnare un’altra medaglia d’oro, proprio nella tabella della partecipazione elettorale, registrando il 73,96%.

Nel mondo della politica, poi, un altro dato interessante è dato dall’età degli amministratori comunali con meno di 40 anni. Sono il 28%, percentuale grazie alla quale arriviamo 36esimi.

Altro esempio virtuoso è il comparto dell’offerta culturale: qui siamo 22esimi, con 64,45 punti totalizzati, ma rientriamo nella top ten per il numero di ingressi agli spettacoli, che ci regala l’ottava postazione, e per il numero di addetti nelle imprese culturali, che arrivano all’1,8% sul totale e ci consegnano la chiave per salire al sesto posto. Il nostro patrimonio museale ci porta al 38esimo posto, mentre il numero di librerie ogni centomila abitanti comporta la postazione 62. Interessante, però, l’indice di lettura, considerando le copie ogni cento abitanti, grazie al quale Bologna prende l’ascensore e arriva al ventesimo piano. Passiamo a un altro impiego o hobby per il tempo libero: l’attività fisica. Mens sana in corpore sano, appunto, e i bolognesi questo lo sanno. L’indice di sportività, infatti, colloca la città tra le prime dieci, con più precisione all’ottavo posto. Se le palestre, le piscine e gli stabilimenti termali ricoprono il posto 37, i servizi di centri per il benessere fisico si piazzano alla 29esima postazione. Inoltre, i bar contati ogni mille abitanti mettono la città delle Due Torri in classifica al numero 39; è 60esima, invece, per il reparto ristoranti, prendendo in considerazione anche attività di ristorazione mobile.